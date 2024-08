Il nuovo brano di Judici è il settimo più suonato dai principali dj del mondo nelle ultime settimane

Un altro successo, l’ennesimo per Judici (all’anagrafe Gabriele Giudici). Il dj e producer monregalese ha tagliato un nuovo, prestigioso traguardo grazie a “Money”, singolo realizzato in collaborazione con Häwk (Riccardo Falconelli) e X-Uberant (Alessio Gatta) e rilasciato dalla sezione House dell’etichetta “Smash the House” di Dimitri Vegas & Like Mike, resident del Tomorrowland ed eletti numeri uno al mondo nel 2015 e nel 2019 dalla rivista “DJ Mag”.

Il brano, disponibile dall’inizio di agosto, ha rapidamente scalato le classifiche internazionali, divenendo uno dei più amati e suonati dai migliori dj, inclusa la superstar Martin Garrix.

Attualmente, “Money” è la settima traccia più riprodotta nelle ultime settimane dai principali disc jockey del pianeta.

Frutto di un’idea sviluppata da JUDICI e X-Uberant, “Money” ha trovato la sua forma definitiva solo recentemente, per mezzo del prezioso contributo di Häwk. La finalizzazione è avvenuta presso il Groove Eater Studio di Niella Tanaro, dove JUDICI ha affinato ogni dettaglio, creando un singolo che cattura perfettamente l’energia e l’innovazione che caratterizzano la scena dance contemporanea.

L’anteprima dal vivo di “Money” ha avuto luogo nel mese di giugno allo “Shilling Club” di Ostia, iconico locale sul mare che vede come dj resident Den (Daniele Onorati), allievo del Groove Eater Studio.

Un altro punto di forza del progetto è la collaborazione con Häwk, dj resident del “Celebrità”, storico locale novarese reso famoso dalla canzone degli 883 intitolata “La regina del Celebrità”, e X-Uberant, dj di Latina con cui JUDICI in passato ha più volte lavorato. Un sodalizio fortunato, il loro, che ora ha portato a un nuovo, importante risultato.

Il 2024 si conferma così un anno proficuo per JUDICI sotto il profilo delle statistiche. Se “Money” ha centrato un grande obiettivo, va detto che anche il brano “Nanana”, in collaborazione con Molinoir, sta ottenendo un riscontro importante, come testimoniano i 600mila ascolti su Spotify. Inoltre, una serie di remix non ufficiali di pezzi iconici (realizzati con il dj degli “Ex Lavatoi” di Cuneo, Osvaldo “Ozzy” Pirra), tra cui una reinterpretazione di “Last Friday Night” di Katy Perry, è divenuta incredibilmente popolare, venendo scaricata da migliaia di dj in tutto il mondo.

JUDICI ha altresì partecipato a prestigiosi eventi musicali nel corso dell’ estate, consolidando la sua presenza sulla scena live esibendosi davanti a migliaia di persone . Tra questi, spiccano le sue esibizioni al: “Movì”, prima del rapper Tony Effe, “Munse Music Festival”, “Playa Marenita”, prima dei 51esimi dj al mondo VINAI, e “Notte Viola Summer Party”.

Prossimamente sarà protagonista di nuovi appuntamenti, con dj set previsti a Como, Firenze, Amalfi e Ostuni. Contesti unici e suggestivi, nei quali il dj monregalese porterà la sua musica e la sua abilità di sapersi connettere con il pubblico.