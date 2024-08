La maglia gialla delle “libero” del Cuneo Granda Volley di Serie A1 saranno targate Isiline

Per il quinto anno consecutivo Isiline supporta la squadra di pallavolo che milita nel campionato di Serie A1 Femminile del “Cuneo Granda Volley”. Oltre a continuare ad investire nella gestione della rete in fibra ottica con cui ha cablato il palazzetto dello Sport di Cuneo, al fine di consentire a chi non è fisicamente presente sugli spalti di vedere online le partite del massimo campionato di volley femminile, anche nella prossima stagione sportiva l’Internet Provider di Saluzzo vestirà in esclusiva con le maglie gialle griffate Isiline le giocatrici nel ruolo di “libero” non solo della squadra di A1, ma anche di tutte le formazioni giovanili della Granda Volley Academy. La principale novità di quest’anno sulla maglia, sarà la presenza sulla manica della targa su Internet di Isiline: AS13113, infatti, è l’Autonomous System con cui da quasi 30 anni l’azienda saluzzese porta con continuità la provincia di Cuneo sulla rete Internet.

Il supporto di Isiline al “Cuneo Granda Volley” rappresenta una storia di fattiva collaborazione diventata amicizia e passione, a cominciare dai tempi dell’emergenza Covid quando il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta è stato cablato e collegato in fibra ottica da Isiline per rendere sempre possibile fruire in real time le partite del campionato di Serie A1 attraverso la rete Internet e sui circuiti televisivi nazionali e internazionali gestiti dalla Lega Volley Femminile https://www.legavolleyfemminile.it/. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’amministrazione del Comune di Cuneo, l’impianto di rete sarà disponibile a supporto degli eventi che si terranno nel Palazzetto dello Sport.

“Supportare lo sport ai massimi livelli di competizione è un investimento importante – spiega Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline -. La tecnologia che mettiamo a disposizione e l’impegno necessario non ci consentono errori, tutto deve essere stabile, sempre disponibile e veloce, in pratica non si può sbagliare, esattamente come devono fare le ragazze in campo. Venite a vedere le partite al palazzetto o guardatele via Internet, l’importante è che partecipiate a questo bellissimo sport! Siamo nati e viviamo sul territorio, con la nostra Infrastruttura continuiamo a servire stabilmente le persone, le imprese e le amministrazioni di tutta la provincia di Cuneo”.

“La collaborazione tra Isiline e Cuneo Granda Volley – affermano i copresidenti del Cuneo Granda Volley Patrizio Bianco ed Emilio Manini -, è la riconferma di un rapporto solido che mette al centro i valori e il territorio. Con Isiline ci sentiamo sicuri, veloci e soprattutto a casa”.