Auto contro moto in corso Monviso a Cuneo: motociclista in ospedale in codice giallo

Scontro tra un'auto ed una motocicletta nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto, poco dopo le 15 in corso Monviso, a Cuneo, all'angolo con via San Giovanni Bosco e via Giotto.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con due ambulanze della Misericordia, che ha provveduto a prestare le prime cure al motocilista coinvolto per poi trasportarlo in ospedale con codice giallo.

Presenti anche i Vigili del fuoco del capoluogo per la messa in sicurezza dei mezzi ed una pattuglia della Polizia Locale per la regolamentazione del traffico.

La strada al momento resta chiusa per permettere la rimozione dei mezzi ed i rilievi del caso