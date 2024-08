A Mondovì torna il tradizionale appuntamento con l'esposizione internazionale canina

Il mondo dei cani e degli appassionati cinofili ha un interessante e importante appuntamento il fine settimana di agosto a Mondovì con l’esposizione internazionale canina.

Infatti ritorna anche quest’anno, nell’area coperta di Mondovicino, dal 30 agosto al 1 settembre il tradizionale appuntamento con le esposizioni canine organizzate dal Gruppo Cinofilo Monregalese, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Cuneese e il Gruppo Cinofilo Canavesano.

Da alcuni anni le esposizioni canine di Mondovì sono diventate un appuntamento imperdibile per gli appassionati cinofili, un'occasione per ammirare alcune delle razze canine più belle e rappresentative, ma anche alcune tra le razze canine più rare.

È l’evento cinofilo più importante del Piemonte e tra i cinque più importanti d’Italia.

Si sono iscritti, suddivisi nei tre giorni di expo, ben 2500 cani provenienti da tutt’Italia e dall’estero, in quanto la manifestazione è riconosciuta dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e dalla Federation Cynologique Internazionale (F.C.I.) con il patrocinio della Città di Mondovì.

Questo evento mette in palio i titoli validi per i campionati nazionali ed esteri, dando ai partecipanti la possibilità di dimostrare l'eccellenza della loro razza.

Una delle caratteristiche più importanti di queste esposizioni canine è la presenza di una giuria internazionale di altissimo livello. Questi esperti giudici, provenienti dall'Italia e da tutta Europa, valutano attentamente ogni cane secondo lo standard di razza, che riceve un giudizio scritto e viene attribuita una qualifica che può variare dal "buono" al "molto buono" fino all'ambito "eccellente". Tuttavia, l'obiettivo più ambito è conquistare il C.A.C. e il C.A.C.I.B. che sono i titoli validi per il campionato italiano e il campionato internazionale di bellezza.

Quest’anno la domenica 1 settembre si svolgerà anche la tappa finale del “TDM Trofeo del Mediterraneo” riservato ai vincitori delle esposizioni di Martigues Francia e di Monaco Monte Carlo.

Il programma delle esposizioni prevede al mattino, a partire dalle 9,30 i giudizi di razza con i cani che vengono esaminati attentamente per valutarne la conformità allo standard della razza. Nel pomeriggio, a partire dalle 14,30, i cani "Best of Breed", ossia i migliori di razza, si sfidano in varie selezioni e spareggi che culminano nella scelta del "Best in Show", ovvero il miglior cane in assoluto tra tutti gli oltre duemila partecipanti.

Sabato 31 agosto, dalle ore 14, è in programma anche una "Prova CAE-1", questa prova offre la possibilità di ottenere il patentino ENCI di "Cane Buon Cittadino" è un test progettato per valutare l’equilibrio di un cane e mette alla prova la sua relazione con il suo conduttore nella vita di tutti i giorni. L'obiettivo principale è quello di certificare che un cane sia socialmente affidabile e privo di problemi comportamentali.

Per chi desidera ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3489149429.