Un nuovo annuncio: Noemi in concerto all'Anima Festival di Cervere

Noemi. La raffinata artista è solo l'ultimo dei grandi nomi annunciati dall'Anima Festival di Cervere nell'edizione del decennale.

Si preannuncia un'estate davvero ricca: Jimmy Sax, Nek, Marco Masini, Massimo Ranieri e Simone Cristicchi. Ora Noemi. E non è finita qui!



L'artista romana sarà sul magico palco dell'Anfiteatro dell'Anima il prossimo 17 luglio.

Una cornice che non potrà che esaltare la sua vocalità. Con il suo "Sumemr tour", calcherà i più prestigiosi palcoscenici della penisola.

In tutti gli appuntamenti live Noemi porterà le canzoni del suo ultimo album NOSTALGIA, un’opera sentimentale in cui emerge il valore del passato ma senza rimpiangerlo, immergendosi in emozioni profonde, spaziando tra canzoni classifiche ma intense come l’ultimo singolo presentato al festival di Sanremo “Se ti innamori muori” a elementi di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo avvalendosi anche della collaborazione delle penne di Colapesce, Mahmood e Blanco ma anche delle voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

unione tra tutto questo è il suo timbro unico ed inconfondibile.

Info e biglietti già disponibili su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it