Piasco, Silvano Paoletti nuovo vicesindaco al posto di Paolo Mattio

Sarà Silvano Paoletti ad occupare la carica di vicesindaco di Piasco in sostituzione del compianto Paolo Mattio, recentemente mancato, ricordato con commozione da tutti i colleghi del Consiglio comunale.

Ruolo che, nel 2026 (a metà consiliatura), vedrà il passaggio di testimone tra Paoletti e il giovane Marco Fina, secondo le intenzioni espresse già nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio dopo il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno.

In giunta, come secondo assessore, entra Enrico Dalmasso, mentre il posto in Consiglio sarà occupato da Loredana Botta, prima esclusa della lista “Progetto per Piasco” della sindaca Stefania Dalmasso.

Questi i passaggi salienti della seduta consiliare di giovedì 22 agosto, che ha visto l’arrivo da Saluzzo del nuovo segretario comunale Paolo Flesia Caporgno.

La minoranza, a proposito del nuovo assetto di giunta, ha espresso qualche critica.

Il capogruppo Flavio Fraire, pur rispettando la scelta, ha sostenuto che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno individuare un o una giovane da inserire in esecutivo.

“I giovani eletti con meno di 26 anni sono ben tre di cui due eletti nelle prime posizioni. Stupisce – ha osservato – che dopo aver fatto campagna elettorale “contro il vecchio pensionato”, nell’esecutivo ci siano adesso proprio due pensionati. Chi si candida e ottiene i voti ha il mandato pieno e deve quindi essere conseguentemente disponibile ad assumere tutti gli incarichi. Solo con l'impegno quotidiano – ha asserito Fraire - si imparano le regole e i compiti, perché nessuno nasce assessore”.

Giancarlo Panero, sempre dai banchi della minoranza, ha inoltre richiesto di organizzare la sede dei medici di famiglia e il recapito dell' assistente sociale nei locali idonei delle ex scuole medie.