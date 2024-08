Svolta la tua carriera con i corsi professionali AFP!

In un mondo in continua evoluzione, l'aggiornamento professionale non è più un'opzione, ma una necessità. Che tu stia cercando di avanzare nella tua carriera attuale o di esplorare nuovi orizzonti, investire in te stesso attraverso la formazione è il primo passo verso un futuro di successo.

AFP offre una vasta gamma di corsi progettati specificamente per adulti che desiderano migliorare le proprie competenze o acquisirne di nuove.

Perché scegliere i nostri corsi?

I nostri istruttori sono professionisti con esperienza nel settore, pronti a condividere conoscenze pratiche e attuali. Offriamo corsi in vari campi, dalla tecnologia e informatica al marketing, lingue, cura della persona e molto altro.

Al termine dei nostri corsi, otterrai certificazioni riconosciute che arricchiranno il tuo curriculum vitae e aumenteranno la tua competitività nel mercato del lavoro.

Inoltre, frequentare i nostri corsi ti permetterà di incontrare altri professionisti e creare una rete di contatti per il futuro: AFP collabora con aziende e organizzazioni che spesso cercano candidati qualificati tra i nostri studenti.

Sede di Dronero

Sei i corsi in programma a Dronero: dalle lezioni di lingua inglese (livello intermedio e livello principiante), al corso Elementi base di cucito per imparare a eseguire autonomamente piccoli lavori di riparazione anche attraverso l'utilizzo di tecniche creative, a partire dall'analisi delle diverse tipologie di tessuto; torna il corso Assistente familiare e in programma si propongono anche i corsi Elementi di impiantistica elettrica civile e Progettista Meccatronico.

Sede di Cuneo

Spazio alla lingua inglese anche a Cuneo (livello elementare), al quale si aggiungono i corsi Tecniche di contabilità e amministrazione costruito in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti, Assistente studio odontoiatrico e l’innovativo Shooting e Social Media.

Sede di Verzuolo

In partenza a Verzuolo corsi per scoprire l’arte della saldatura con Tecniche di saldatura elettrica e Elementi di saldocarpenteria, per scoprire le migliori pratiche di ottimizzazione dei processi e dell’efficienza aziendale con Tecniche di logistica integrata, per acquisire competenze nel processo di gestione amministrativa del personale con Elementi di paghe e contributi e, infine, torna il corso Assistente familiare.

Sede – Centro Servizi

Tre i corsi che prenderanno il via a partire dall’autunno nella Sede – Centro Servizi di AFP e tutti dedicati al turismo e al territorio. Sono Accompagnatore naturalistico, Accompagnatore turistico e Accompagnatore cicloturistico. L’occasione ideale per trasformare in qualcosa di più le proprie passioni e il legame con il territorio.

Se senti che è arrivato il momento di fare un cambiamento nella tua vita professionale, AFP è qui per aiutarti. Iscriviti ai corsi e scopri come una formazione mirata può aprirti nuove porte e offrirti opportunità di carriera inaspettate.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

Sede di Dronero

0171.918027

segreteria.dronero@afpdronero.it

Sede di Cuneo

0171.693760

segreteria.cuneo@afpdronero.it

Sede di Verzuolo

0175.86471

segreteria.verzuolo@afpdronero.it

Sede - Centro Servizi

0171.909189

centro.servizi@afpdronero.it