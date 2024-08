Dolore a Dronero per l’improvvisa morte, a soli 58 anni, di Dario Bianco

Sono moltissimi i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno giungendo a Dronero per l’improvvisa morte di Dario Bianco. L’uomo è deceduto venerdì 23 agosto a soli 58 anni, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

Originario del Picco, sono diversi i mestieri che ha svolto nel corso della sua vita: è stato infatti per alcuni anni operaio presso la Rivu, ditta che si trovava in zona Foglienzane a Roccabruna, successivamente meccanico a San Lorenzo di Peveragno e per un periodo anche autista dei pulmini a Dronero.

Allegro e pieno di vita, la sua grande passione sono sempre stati i motori, in particolare le moto. Preziosa per lui, soprattutto in questi ultimi anni e nei momenti difficili, è stata la vicinanza da parte dei suoi cari. E proprio la sorella Marisa ci tiene a queste parole d’affetto: “Buon viaggio Dario, fratellino mio, sarai sempre nel mio cuore”.

Dario resterà nel cuore anche della mamma Bruna, del cognato Sergio, del nipote Paolo e di tutti i parenti. La camera ardente è stata allestita presso il cimitero di Dronero. Il funerale avrà luogo domani, lunedì 26 agosto, alle ore 10:30 nella Parrocchia di Dronero, dove questa sera alle ore 20 verrà recitato il rosario.