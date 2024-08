Tanti eventi in Granda: da Mirabilia a Ciüsa Duvarta fino a Cortemilia per la Fiera della nocciola

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

BUSCA: MIRABILIA ON THE ROAD

Ultimo appuntamento di Mirabilia On The Road a Busca dove un fitto cartellone di spettacoli programmati fino a oggi domenica 25 agosto porta ad immergersi già decisamente nella dimensione più festivaliera di Mirabilia 2024.

Ultimo giorno di Festival per la Città di Busca con un programma fittissimo: le repliche di Bingo (ore 11.00 e ore 16.00), Rusty Brass (ore 17.30), Cie Facile à Retenir (ore 18.30 e 20.45). Alle 15.30 in Piazza Don Fino, la Compagnia il Geko di Tarantasca presenta lo spettacolo Equilibrò. Alle 16.30 in via Umberto I la fanfara Bandaradan con Balcan Latino, una musica travolgente tra fischi di tromba, sax ruggenti, fisarmoniche struggenti e ritmi dispari. Alle 17.00 in Piazza Armando Diaz spettacolo della compagnia italo-peruviana Cometa Circus, acrobazie aeree e incontenibili risate mantenendo un rischioso equilibrio al monociclo.

Oltre agli spettacoli Mirabilia porta a Busca un divertente Ludobus nei Giardini Comunali durante tutti i giorni del Festival, dalle 10.30 alle 20.00.

***

CUNEO: INCANTI IN CITTÀ

Domenica 25 agosto alle ore 17.30 presso i Giardini Invernizio, la Compagnia Cicogne Teatro presenta lo spettacolo per ragazzi “Sotto la tenda ti racconto il mio Marocco”. Info 0171/699971 oppure biglietteria@melarancio.com

***

A RGENTERA: PUMP TRACK

Domenica 25 agosto dalle 10.30 alle 17.30 presso l’area camper di Bersezio, circuito per ragazzi e famiglie con guide cicloturistiche. Accesso gratuito. Alle ore 11 e alle 15.30 escursioni adatte a tutti. Si può utilizzare la propria bike oppure noleggiarne una sul posto. Info al 3345336868 oppure alcotra@vallestura.cn.it

***

BORGO SAN GIUSEPPE: FESTA DELLA MADONNINA

Domenica 25 agosto S. Messa alle ore 11 e processione verso La Madonnina nel giardino della scuola dell’Infanzia “Desmè”. Nel pomeriggio Caccia al tesoro e alle 19.30 Grigliata (necessario portarsi posate e bicchieri). Dalle 21.30 serata con giochi a premi.

***

BOVES: FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 25 agosto alle 21 in Piazza Italia passerella di moda con gli abiti di “Eliana Abbigliamento”. Lunedì 26 Cena del Ricetto.

***

BUSCA: FESTA AD ATTISSANO

Domenica 25 agosto 15° raduno dei trattori d’epoca dalle ore 9 con benedizione mezzi alle ore 12.30. Nel pomeriggio “Premio del trattore” e gara per bambini con trattori giocattolo. Alle ore 17 trebbiatura come una volta. Alle 18 aperitivo con musica e DJ.

BUSCA: FESTA A SAN VITALE

Domenica 25 agosto alle 14 gara alla Petanque, giochi delle Ule, arturo il Mago Clown e Battesimo della sella con il circuito ippico “Sette salti”. Alle ore 18 aperitivo in consolle Alle ore 19 Gran Polentata prezzo 10 euro (prenotazione obbligatoria al 3486553096 o 3478480549) e serata danzante con orchestra “Maurizio e la Band”

BUSCA: BEALERE

Domenica 25 agosto alle ore 18.30 apertura canali di irrigazione del Giardino dell’Infinito, presso il Parco di Piazza Dante Alighieri, iniziativa a cura dell’associazione Busca&Verde. Partecipazione gratuita.

***

CHERASCO: LA CAMPAGNE DU MONDE

Le storiche sale di Palazzo Salmatoris continuano ad ospitare fino a domenica 20 ottobre la mostra

“Napoleon - La campagne du monde... a Cherasco” dell’artista Jean Gaudaire Thor: inaugurata il 6 luglio scorso, visitata e molto apprezzata per tutto il mese di luglio e agosto. L’esposizione è un omaggio a Napoleone in chiave informale: il percorso si snoda in un complesso di tele, disegni su carta e sculture dedicate al Generale Napoleone Bonaparte che, in occasione dell’armistizio dell’aprile del 1796, soggiornò proprio nel Palazzo delle Paci. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 ottobre 2024 con i seguenti orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

***

CHIUSA DI PESIO: CIÜSA DUVARTA

Chiusa di Pesio è pronta ad accogliere la 24ª edizione di Ciüsa Duvarta, la storica manifestazione dedicata al patrono Sant’Antonino, in programma fino al 25 agosto.

Domenica 25 agosto per tutta la giornata Fiera di Ciüsa Duvarta, nel centro storico di Chiusa di Pesio in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Alle ore 10.30 S. Messa seguita dall’esibizione della “Banda Musicale Guido Vallauri” e dalla cerimonia di consegna della Costituzione ai diciottenni in Piazza Cavour. Alle 12.30, sotto i tendoni dell’area sportiva delle casermette, si terrà il “Pranzo della Fiera”, con un menù tradizionale.

***

CORTEMILIA: FIERA NAZIONALE DELLA NOCCIOLA

La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia giunge quest’anno alla sua 70° edizione. Con la manifestazione si celebra la Regina dell’Alta Langa, la Nocciola più buona del mondo, la Tonda Gentile, una varietà tipica di questa zona.

Domenica 25 agosto Fiera Nazionale della Nocciola dalle ore 9 nel centro storico. Alle ore 10 consegna Premio “Fautor Langae” Nocciola d’Oro 2024 presso Chiesa del Convento Francescano. Alle ore 12.30 Apertura “Casa Nocciola” Stand Gastronomico nei locali del Convento Francescano. Dalle ore 15.30 con “Prismadanza Street Band” e “Cui da ribote” animazione nelle vie del paese. Alle ore 18.30 presentazione libro “L’ispettore Noisette e il volto di piume” dell’autore Andrea Fraschello in piazza Oscar Molinari. Alle ore 21 “Super Cervellone Quiz Game - Lo show per tutti!” gioco a squadre presso Locali Convento Francescano. Info su: https://www.fieranocciolacortemilia.it/ info@fieranocciolacortemilia.it

***



COUMBOSCURO: ROUMIAGE

Torna il Roumiage a Coumboscuro. Domenica 25 agosto alle ore 10 S. Messa degli emigranti cantata in provenzale. Alle ore 15 concerto di Tosca – “La bella estate” concerto sus li pià de - Fabrizio De Andrè e Sergio Arneodo. Ingresso €. 20 – www.mailticket.it/manifestazione/JZ39. Servizio Navette sabato 24/08 dalle ore 14 alle ore 24.

***

DEMONTE: FESTA DI SAN MAGNO A PERDIONI

Domenica 25 agosto S. Messa celebrata dal vescovo Mons. Piero Delbosco, distribuzione del pane benedetto e benedizione dei trattori. Alle ore 14.30 gara alla Petanque. Alle ore 20 Polenta spezzatino e gorgonzola.

***

GAIOLA: FESTA A BEDOIRA

Domenica 25 agosto festa di San Magno in frazione Bedoira con S.Messa al pilone alle ore 11, processione e rinfresco. Alle 12.30 polentata” Suta i Castagnè” e giochi popolari.

***

GOVONE: SAGRA DELLA LUMACA

Domenica 25 agosto alle ore 17 intrattenimento sportivo per i più piccoli ed esibizioni a cura della palestra Titans. Alle ore 19.30 apertura stand enogastronomico. Alle ore 21.30 musica con l’orchestra Michael Capuano.

GOVONE: PREMIO AMICO DI …

Domenica 25 agosto alle ore 10.30 presso il salone incontri “La Serra” a Govone si terrà la cerimonia di consegna del premio “Amico di Govone” alla memoria dell’onorevole Giovanni Goria, nel trentennale della scomparsa.

***

GUARENE – VACCHERIA: CANTÈ MANGÈ

Domenica 25 agosto alle ore 17 Caccia al Tesoro Letteraria con i Giovani talenti e in collaborazione con la Biblioteca civica di Guarene. Alle ore 20 Cena dell’Amicizia. Prenotazioni ai numeri 3284880950 o 3272553272. Serata con i TuttaFuffa.

***

LA MORRA: MANGIALONGA

Domenica 25 agosto si svolgerà la Mangialonga a La Morra, una passeggiata enogastronomica non competitiva nelle Langhe, tra i vigneti patrimonio dell’Unesco. Costi di partecipazione: €60 per adulto. Ragazzi 13-17 €25, bambini 0-12 gratis. Opzioni alternative su richiesta per vegetariani, vegani, celiaci, astemi. Info: https://www.mangialonga.com/ info@mangialonga.it

***

LIMONE PIEMONTE: ABAIYA

Domenica 25 agosto alle ore 10 sfilata con costumi tradizionali proposta dal Gruppo Folkloristico di Limone e Valle Vermenagna in occasione della festa di San Secondo. Seguirà S.Messa e processione nel centro storico con accompagnamento della Banda di Robilante. Alle ore 16 in piazza del Municipio elezione del nuovo Abbà con cerimoniale e danze tradizionali.

***

MAGLIANO ALFIERI: CASTLE ANGELS

Domenica 25 agosto orari 10.30 – 12 – 14 – 15.30 – 17 al Castello di Magliano Alfieri proposta di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Info:castellomagliano@barolofoundation.it https://www.castleangels.it/

***

MAGLIANO ALFIERI: AL MUSEO IN FAMIGLIA

“Al museo in famiglia” format di visita proposto dalla Barolo&Castles Foundation per avvicinare il pubblico dei giovanissimi alla cultura del territorio torna domenica 25 agosto. La visita all'imponente maniero tra le colline del Roero comprende il Museo di Arti e Tradizioni popolari e il percorso museale dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero a prova di famiglie. All'ingresso è possibile acquistare un kit con una mappa, divertenti giochi da risolvere e i contenuti delle sale espositive. Info: https://www.barolofoundation.it/it/

***

MANTA: FESTA DI SAN LEONE MAGNO

Domenica 25 agosto alle ore 20 cena di San Rocco e alle 22 musica degli Avanzi di Balera. Per info e prenotazioni 3408677701 o 3426632271

***

MONDOVÌ: ANTIQUARIATO A BREO

Domenica 25 agosto mercatino dell’antiquariato e del collezionismo nel Rione Breo, con espositori di oggettistica, mobili antichi, design e vintage.

***

MOIOLA: FESTA DI SAN MEMBOTTO

Domenica 25 agosto al Centro Saben pranzo comunitario con i piatti della tradizione “muiulana” (prenotazioni prolocodimoiola@gmail.com o 3334661736). Alle ore 21 serata musicale con il gruppo “Scacciapensieri”.

***

MONTICELLO D’ALBA: FESTA DI SAN FELICE

Domenica 25 agosto alle 8.30 Torneo del Drago “Memorial Mauro Ghigliano” e Arceria Storica. Per info e iscrizioni 3333221057. Alle ore 10.30 S. Messa nella Chiesa della Natività. Dalle 15 alle 18.30 visite guidate alla cappella cimiteriale di San Ponzio. Alle ore 17 “Ombrellata Letteraria”. Alle ore 18 consegna della Costituzione Italiana alla Leva del 2006. Dalle 20 Cena Musicale della Tradizione con intrattenimento musicale di Alex e la Band e la partecipazione di Piero Montanaro.

***

MONTICELLO D’ALBA: ESCURSIONE AD ANELLO

Domenica 25 agosto ritrovo alle ore 17.00 e partenza alle ore 17.15 a Monticello. La lunghezza del percorso è di km 9. Dopo la camminata si può partecipare alla Cena Sotto Le Stelle (su prenotazione). Il costo dell'escursione è di € 15, gratuità minori di 12 anni. Info: https://terrealte.cn.it// tel 3396575703 info@terrealte.cn.it

***

ROCCA DE BALDI: Istantanee di Storia

Domenica 25 agosto tornano le “Istantanee di Storia” con una visita-conferenza dedicata a “Cavalieri Soldati e Inventori” della famiglia Morozzo della Rocca, in occasione dei 220 anni dalla morte di Carlo Ludovico Morozzo, militare e presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino.

Il percorso di visita comprenderà eccezionalmente anche il Museo Militare di Rocca de' Baldi allestito nel 2002 grazie all'iniziativa del locale Gruppo Alpini e alla passione del dottor Giovanni Antonio Aimo, Medico Alpino. Per informazioni: Castello Museo di Rocca de Baldi https://museodoro.org/ Per prenotazioni on line: https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps

***

PEVERAGNO: FESTA AL SANTUARIO DELLA PROVVIDENZA

Domenica 25 agosto alle ore 15 spettacolo di Prezzemolo al parco giochi con merenda. Alle ore 19 cena all’americana a base di cheesburger e patatine (prenotazioni al 3771034814) seguita da serata danzante con “Flavio music show”.

***

SAMBUCO: LABORATORIO ARAZZI

Domenica 25 agosto alle ore 15 presso il Centro di documentazione si terrà un laboratorio con l’artista Paolo Zuliani per imparare a creare un arazzo con il telaio a cornice. Info e prenotazioni ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it

***

SAMPEYRE: LOU CIANTO VIOL

40a edizione del Festival della musica occitana della Valle Varaita “Lou cianto viol”. Domenica 25 agosto dalle ore 7 passeggiate da Sampeyre, Rore, Dragoniere, Forti di Durandi, Oncino, Sanfront, Meira Paula, Calchesio e Paesana alla volta di Becetto con animazione musicale e ingresso in paese con danze che proseguiranno fino a sera. Alle 11.45 nel santuario della Madonna Nera celebrazione della S. Messa cantata e a seguire pranzo con polenta e salciccia.

***

SAN BENIGNO – CUNEO: FESTA PATRONALE

Domenica 25 agosto ore 10.30 S. Messa con processione accompagnata dal complesso bandistico di Castelletto di Busca. Dalle ore 14 esposizione auto sportive e storiche e alle 16 esibizione crew hip hop “The Tribe”. Alle 19 Aperifesta con serata pizza e alle 21.30 musica cover 883 “Con un Deca”.

***

SANT’ALBANO STURA: FESTA DI SAN LIBERATO

Domenica 25 agosto alle ore 10 S. Messa e alle 11.30 consegna della Costituzione alla Leva 2006. Alle ore 14 “Stima della Trota” e giochi popolari al Parco Olmi. Alle 19.30 Cena con Porchetta e patatine. Gradita prenotazione al 3383868477. Musica con Orchestra Maria Ravera.

***

VALDIERI – SANT’ANNA: FESTA DELLA SEGALE

Domenica 25 agosto dalle ore 9 passeggiata musicale sui sentieri della segale. Escursione gratuita sui viòl dell’Ecomuseo della Segale in compagnia delle Guide Parco. La partecipazione all'escursione è gratuita su prenotazione al 0171/976800. Dalle ore 10, in centro paese, mercatino per tutta la giornata e Forno comunitario dell'Ecomuseo della Segale. Laboratorio di panificazione ed esposizione di macchinari agricoli. Dalle ore 12 Polenta e menu dedicati alla segale. Dalle ore 14.30 in centro paese, corteo storico “La storia della Valle Gesso sfila a Sant'Anna di Valdieri”. Dalle ore 15 presso Arena manifestazioni la Battitura della segale e dalle ore 16 Lhi Balòs, patchanka d’Oc (world-music, tradicional-Occitan, ska, reggae, balkan-folk). Ingresso libero. Info prolocosannavaldieri@gmail.com info@areeprotettealpimarittime.it https://www.areeprotettealpimarittime.it/

***

VALGRANA: FESTA PATRONALE

Domenica 25 agosto alle ore 11 S. Messa in onore di San Magno. Dalle ore 15 alle 18 visite guidate alla chiesa di Santa Maria della Valle in frazione Cavaliggi e alle 19.30 “Polentata” in via Galimberti.

***

VERNANTE: FESTIN DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 25 agosto S.Messa, processione e tradizionale “incanto”. Nel pomeriggio concerto di Cecilia Mon Amour. Alle ore 19 polentata e balli con il trio Toppa.