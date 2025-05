Bra: Aperitivo in Consolle celebra il ventennale con un format rinnovato

Aperitivo in Consolle festeggia 20 anni e torna con un’edizione speciale: sei appuntamenti, ogni venerdì dal 23 maggio, per celebrare uno dei format più amati della primavera braidese.

Un evento diffuso che evolve, mantenendo salda la sua identità: l’aperitivo come momento di incontro, condivisione e piacere, valorizzato da buona musica e ottimo cibo.

La musica sarà trasmessa in contemporanea in tutti i locali aderenti dal cortile di BraOnTheRocks, cuore sonoro dell’iniziativa.

Per cinque venerdì, il pubblico potrà immergersi in DJ set di qualità, selezionati per offrire un sound vario, curato e coinvolgente, capace di accompagnare ogni momento dell’aperitivo con stile e coerenza.

Ogni venerdì una proposta musicale diversa, per accontentare gusti diversi e mantenere viva l’atmosfera. Un unico sound, tante esperienze: la città si muove a tempo, ma ogni locale mantiene la propria anima.

L’ultima serata – la sesta – porterà la musica dal vivo per le strade, offrendo un’esperienza urbana nuova, completa e immersiva. Un finale in grande stile, pensato per chiudere il ciclo con un’esplosione di energia, creatività e partecipazione. Al centro dell’esperienza c’è sempre l’aperitivo, inteso come momento autentico da vivere insieme. I locali proporranno una selezione curata di drink e creazioni gastronomiche che raccontano la loro identità, contribuendo a costruire un percorso fatto di sapori, convivialità e scoperta.

Quest'anno, nuove realtà del territorio si uniscono ai nomi storici, portando con sé freschezza e nuove energie. Un mix di tradizione e novità, pensato per valorizzare la ricchezza della scena locale.