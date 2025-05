A Bra appuntamento con "No Other Land", cinema e cucina per la Palestina

Mercoledì 21 maggio la città di Bra ospiterà un evento di sensibilizzazione e solidarietà per la Palestina, articolato in due momenti aperti alla cittadinanza e al territorio.

Alle 18:30, presso il Cinema Impero (Via Vittorio Emanuele 211 – Bra), verrà proiettato il documentario No Other Land, realizzato da attivista palestinese e israeliano e vincitore di numerosi premi internazionali. Girato in Cisgiordania, il film documenta con forza la brutalità dei coloni e le politiche di espulsione forzata, raccontando la resistenza quotidiana di una comunità palestinese di fronte all’occupazione militare e alla sistematica demolizione delle proprie case.

A seguire, alle 20:30, si terrà un aperitivo solidale presso il ristorante Teosinte (Via Mendicità Istruita 7 – Bra), situato a pochi passi dal cinema e gestito da Bianca e Stefano, ex studenti dell’Università di Scienze e Culture Gastronomiche di Pollenzo. Il cibo sarà preparato dalla chef palestinese Hana, originaria di Gaza, con l’aiuto di alcuni studenti dell’Università di Scienze e Culture Gastronomiche.

Il ricavato della vendita del cibo e degli spritz sarà interamente devoluto al progetto Juzoor, volto alla costruzione di una scuola primaria nel villaggio di Khallet Taha, a sud di Hebron, in Cisgiordania, in una zona sottoposta a occupazione militare. La scuola ospiterà 40 bambinǝ che attualmente devono percorrere cinque chilometri a piedi per raggiungere l’edificio scolastico più vicino — un tragitto lungo e reso ancora più rischioso dalla presenza costante di coloni e dalle aggressioni che subiscono lungo il percorso.

Il progetto Juzoor nasce su promozione di alcune persone e associazioni piemontesi – la Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra, la Consulta Giovanile di Bra, la Rete Cuneese per la Palestina – in collaborazione con il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) e con il supporto di Luigi Bisceglia, Coordinatore Regionale del VIS per il Medio Oriente.

L’iniziativa si realizza con il Patrocinio del Comune di Bra. Abbiamo scelto di chiamare questo progetto “Juzoor”, che in arabo significa “Radici”, perché crediamo che la scuola e l’educazione siano le radici per un futuro di speranza, liberazione e autodeterminazione. Wl link alla pagina del VIS del progetto Juzoor, dove è possibile approfondire l’iniziativa e contribuire alla raccolta fondi è il seguente: https://www.volint.it/emergenza-palestina

L’evento del 21 maggio vuole essere un’occasione di informazione, incontro, ascolto profondo e impegno concreto, unendo linguaggi diversi – cinema, cucina, attivismo – per generare consapevolezza e azione solidale.