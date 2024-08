Calcio: Monregale-Bra 0-1, il tecnico dei giallorossi Nisticò: "Contento del lavoro svolto! Siamo pronti per le gare che contano" (VIDEO)

Il Bra (serie D) è pronto per il suo esordio nelle gare ufficiali della stagione. In attesa del doppio confronto con l'Asti, in coppa Italia e in Campionato, la squadra di Nisticò ha conquistato a Mondovì il 1° Trofeo Paolo Bruno, grazie a una rete giunta al 90° e messa a segno dal giovanissimo Sammouni (2007). In precedenza il Bra aveva fallito un calcio di rigore con Minaj e colpito anche una traversa.

I giallorossi, reduci da una settimana di intenso lavoro, hanno avuto un ottimo approccio alla sfida. Qualche difficoltà è emersa in fase di finalizzazione, ma nel complesso la squadra è apparsa ben messa in campo e pronta per le sfide che contano. Solo note positive per il tecnico Fabio Nisticò, che ai nostri microfoni ha espresso tutta la propria soddisfazione per il precampionato svolto dai suoi ragazzi: