Un tuffo nel passato alla scoperta di un luogo che ha conservato il suo fascino, anche se profondamente segnato dallo scorrere del tempo.

L'ex Teatro Sociale di Mondovì apre le sue porte al pubblico in via eccezionale, con speciali visite guidate, fino alla fine del mese di settembre.

Realizzato nel 1851 su progetto di Giovanni Battista Gorresio, il teatro sociale aveva tre ordini di palchi e un loggione. Dopo aver ospitato ultimo intervento di restauro nei primi decenni del '900 venne venne progressivamente abbandonato fino alla chiusura definitiva negli anni '70, per poi essere quasi sconosciuto alle nuove generazioni.