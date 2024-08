Premio Roddi, Roberto Vecchioni ha assegnato tre menzioni speciali

L’associazione “Premio Roddi” ha organizzato per domenica 1° settembre (ore 16,30) la Cerimonia di Premiazione dell’edizione 2024 del Concorso di Poesia a tema libero per opere in lingua italiana e piemontese, suddivise in sette sezioni per classi d’età.

Laura Della Valle, presidente del “Premio Roddi”, manifesta soddisfazione per la diffusa partecipazione a questa 29’ edizione: “Oltre settecentocinquanta autori per un Concorso che ha assunto ormai risonanza nazionale, come testimonia la provenienza da dieci diverse regioni delle opere premiate e segnalate dalla Giuria”.

Della Valle esprime inoltre riconoscenza ad un giurato d’eccezione: “Ringrazio il professor Roberto Vecchioni per aver aderito al nostro invito ed assegnato le sue personali menzioni speciali a Serena Gualtieri di Torino, Alessandro Carioni di Crema e Marco Corvaia di Caltavuturo, provincia di Palermo”.

La Giuria, presieduta dal professor Valter Boggione, ha valutato con attenzione tutte le opere partecipanti al Concorso al fine di assegnare i premi “Alba Beccaria” alle tre sezioni riservate ai giovani, il premio “Opera collettiva” destinato alla scuola primaria, il riconoscimento titolato allo scrittore “Gianni Rodari” rivolto alla scuola per l’infanzia, il “Premio Roddi” riservato agli adulti per testi in lingua italiana e lingua piemontese. Tutti i nomi dei vincitori e degli autori delle opere segnalate sono pubblicati sul sito www.premioroddi.com alla pagina “Classifica Finale 2024”.

Le opere vincitrici e segnalate sono inserite nella “Antologia Letteraria 2024”, distribuita gratuitamente alla Cerimonia di Premiazione, ad ingresso libero, nel cortile del Castello di Roddi, domenica 1° settembre alle ore 16,30.