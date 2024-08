Ultima domenica di visite guidate al Santuario di Santa Lucia che ospiterà anche una mostra itinerante

Si chiuderà domenica 1° settembre la rassegna estiva dedicata alle visite guidate al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì, per l'estate 2024.

Anche quest'anno l'associazione di volontariato Amici di Santa Lucia ODV, che si prodiga alacremente per il recupero e cura del Santuario, dopo alcuni lavori necessari di sistemazione occorsi al tetto, ha proseguito per tutta la stagione estiva con le visite guidate e le aperture domenicali, al fine di consentire a tutti di scoprire la bellezza, la storia, la cultura e la fede che arricchiscono il caratteristico Santuario nella roccia della Valle Ellero.

"La riapertura di quest'anno - spiegano dal direttivo dell'associazione - ha riscosso davvero un successo inaspettato. Oltre alle tradizionali aperture e visite guidate, per il 2024 abbiamo proposto alcune “novità”, proprio nelle domeniche di visita. Dopo il successo riscontrato al concerto di “handpan” (leggi qui) che ha avuto luogo a inizio luglio e la mostra di numismatica a inizio agosto, per domenica 1° settembre proporremo l'incontro “Suor Chiara racconta” con aneddoti, curiosità e storie narrate da Suor Chiara (Suore Missionarie della Passione di NSGC di Villavecchia) inerenti la presenza delle Suore presso il Santuario di Santa Lucia, dagli anni ’40 fino a pochi anni fa. Continuiamo con entusiasmo il cammino intrapreso già negli anni scorsi, dove abbiamo visto la presenza, in ogni stagione estiva, di circa 1.900 persone, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati”.

INFO E ORARI

Domenica 1° settembre ultima giornata di visite guidate con i volontari (dalle ore 14.30 alle ore 17.00 con servizio navetta), ultima apertura (solo grotta) per domenica 15 settembre. Domenica 8 settembre la mostra Santa Lucia e Santa Caterina. Tra arte e fede.

Si ricorda che per la visita guidata del 1° settembre è vivamente consigliata la prenotazione ai contatti sotto indicati.





Dall’estate 2023, i Volontari dell’AmiSaL si sono attivati al fine di poter offrire le visite guidate, oltre che in italiano, anche in lingua francese e in inglese, così da soddisfare appieno anche i visitatori stranieri ospiti nel monregalese.



Per riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771).





Grazie sin da ora a tutti i pellegrini, visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno, il prezioso gioiello della Valle Ellero.

MOSTRA ITINERANTE SU SANTA LUCIA E SANTA CATERINA

Sabato 31 agosto, alle ore 17.00, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva sul Santuario di Santa Lucia e sull’antica Chiesa parrocchiale di Santa Caterina in Villanova Mondovì, fondamentali testimonianze storiche, artistiche e architettoniche del XVI e del XIV secolo.

Dal titolo 'Santa Lucia e Santa Caterina. Tra arte e fede', la mostra rappresenterà il coronamento di un lungo percorso di ricerca sulla percezione degli edifici visti dagli occhi degli affiliati all’associazione MondovìPhoto in due campagne distinte del 2021 e 2024.

Le foto trasmettono i diversi approcci percettivi personali, enfatizzando il ruolo dei processi mentali nell'interpretazione degli stimoli sintetizzati in un istante e in un’inquadratura particolare restituita al pubblico.

La mostra itinerante sarà allestita in tre luoghi villanovesi:

- presso la suggestiva antica parrocchiale di Santa Caterina (aperta per l’occasione) sabato 31 agosto in orario 17.00-19.00 e domenica 1° settembre in orario 9.00-12.00;

- presso il Santuario di Santa Lucia, domenica 8 settembre in orario 14.30-17.30

- presso il cortile interno del Municipio di Villanova Mondovì, venerdì 13 e sabato 14 settembre, in occasione dei festeggiamenti patronali dell’Addolorata, negli orali serali degli eventi previsti dalla manifestazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione MondovìPhoto con la collaborazione dell’Arch. Boetti Marcello con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed è patrocinato dall’Associazione di volontariato AmiSaL–Amici di Santa Lucia, dall’Associazione culturale San Sebastiano e dal Comune di Villanova Mondovì. L’ingresso è libero. Per informazioni: n.telefonico 339.8202983 oppure e-mail st.boetti@libero.it .