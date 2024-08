Allarme rientrato per un'auto bloccata dal temporale sulla strada tra Ferrere e Bersezio

Altro allarme, poi fortunatamente rientrato, per il maltempo che nel pomeriggio di oggi (lunedì 26 agosto) ha colpito le vallate del cuneese.

In questo caso la chiamata ai vigili del Fuoco è giunta dall'alta Valle Stura, dove un'auto con alcune persone a bordo che avevano trascorso qualche ora a Ferrere, sopra Bersezio, è stata sorpresa dal temporale durante la discesa.

Per la forte pioggia, che in quel momento cadeva mista alla grandine, la strada si è improvvisamente allagata ed il guidatore non se l'è più sentita di proseguire lanciando l'allarme. Per fortuna la situazione è rapidamente migliorata, tanto che i gitanti sono riusciti a riprendere la marcia e scendere autonomamente a Bersezio

Ora il cantoniere del Comune di Argentera sta provvedendo ad accertarsi di persona se la piccola e tortuosa strada che porta alla frazione abbia subito danni gravi.