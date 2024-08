Marmora: un piccolo gioiello di storia e tradizioni

Abitato fin dai tempi dei romani, il comune di Marmora, in Alta Valle Maira, è un piccolo gioiello di storia e tradizioni posto in un vallone laterale a 1223 metri di altitudine.

Costituito da 17 borgate, in buona parte recuperate ed in cui si trovano attualmente numerose strutture ricettive, un tempo fu probabilmente sede di un piccolo presidio militare romano. Testimonianze di quel periodo sono visibili all'interno della Chiesa parrocchiale, dove un’arula ricorda la vittoria romana su qualche tribù ribelle nel I secolo d.C.

Interessante è anche un elenco storico datato 1441, nel quale l'importo delle tasse poneva questa zona fra le più ricche della valle. Ed è proprio in quell’epoca che si costruirono grandi abitazioni: passeggiando infatti per le borgate, oltre a notevoli esempi di architettura religiosa, è possibile ammirare molti edifici caratterizzati da una grande cura e ricchezza di particolari, quali imponenti facciate a vela, portali megalitici, architravi e finestre in pietra scolpita, affreschi. L'isolamento di Marmora ha permesso che la conservazione del patrimonio architettonico giungesse quasi intatto fino ai giorni nostri.

Da qui, inoltre, partono numerosi itinerari, frequentati dagli appassionati della montagna sia d’estate, a piedi o in mountain bike, che d’inverno, con gli sci e le racchette da neve. Da qui passano i percorsi occitani e il GTA, l’itinerario tra le borgate “Per antichi sentieri” è un fiore all’occhiello. Diversi sono i posti dove soggiornare rilassarsi e ritrovare benessere, le locande in cui gustare i piatti della tradizione.

Oggi Marmora è luogo di pastorizia e di turismo: i margari d’estate salgono ai pascoli di alta montagna con le loro mandrie e producono il tipico formaggio nostrale. A loro è dedicata la “Sagra del Margaro”, che si svolge tra luglio e agosto da oltre quarant’anni, e tra gli appuntamenti ci sono anche la “En giurn abou lou marghier”, camminata in alpeggio e pranzo con il margaro che fa conoscere il processo di caseificazione, e la “Forni accesi”, una passeggiata mangereccia fra le frazioni di Marmora alla scoperta dei vecchi forni.

La straordinaria ricchezza di questo luogo, però, non è soltanto racchiusa nella sua storia e nelle tradizioni che custodisce, ma anche in quell’aprirsi per dar vita, attraverso l’incontro di altre tradizioni, culture e persone provenienti da terre differenti, ad un festival molto suggestivo: il “Val Mairo Chanto”.

IL FESTIVAL DELLA CORALITÀ FOLKLORISTICA ALPINA

“La volontà - l’associazione turistica Pro Loco Marmora che organizza l’evento - è quella di calare nella nostra valle la spontaneità e l’essenza del canto di montagna, di unire il piacere di vivere un momento di bellezza trovando come sottofondo la musica corale: questi possono realmente essere gli ingredienti tanto semplici quanto essenziali di un evento che può servire anche a riscoprire le proprie radici.”

Il progetto, iniziato nel 2008, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Marmora e nel corso delle precedenti edizioni ha visto già partecipare molti cori, in rappresentanza di diverse regioni d’Italia. Anche quest’anno non mancherà di stupire, con gli organizzatori che sono all’opera per accogliere nel migliore dei modi l’evento.

L’appuntamento quest’anno con il “Val Mairo Chanto” sarà sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.

Il festival inizierà nel pomeriggio di sabato, alle ore 15. Sarà articolato in tre concerti contemporanei in diversi angoli caratteristici della borgata Vernetti e poi, verso le ore 18, i cori sfileranno fino alla sala polivalente, situata nei pressi del Campeggio “Lou Dahu”: qui i coristi emozioneranno il pubblico proponendo insieme alcuni brani.

Al termine, per tutti ci sarà un gustoso aperitivo offerto dalla Pro Loco, in compagnia dei cori e dei loro canti.

Suggestiva sarà anche la domenica, in cui nella Parrocchia di Marmora si potranno ascoltare i canti del Lou Corou de la Cevitou, che intorno alle ore 11 animeranno la Santa Messa.

Parteciperanno al Festival, insieme al gruppo corale La Reis, il coro Vallebelbo della Sezione ANA di Asti, il coro Stella Alpina di Alba, Lou Corou de la Cevitou della Valle Grana. Ad essi si uniranno gruppi di canto spontaneo, come Il Piccolo Cantiere, J Amis ‘d’la Madlena e I Dui Pais.

“Gli inviti non sono stati casuali - dicono gli organizzatori - ma si è cercato di unire diverse modalità di canto corale. Sarà un viaggio: dal classico repertorio alpino a quello di ricerca e recupero del patrimonio culturale. L’idea di base che il canto è un trait d’union tra i popoli e le culture.

La Reis di San Damiano Macra, il gruppo corale della nostra amata valle, farà anche quest’anno gli onori di casa. Invita ogni volta alla manifestazione cori conosciuti in varie occasioni e cori “nuovi”, cercando di amalgamare un repertorio il più possibile variegato e originale. Con questa iniziativa vuole coniugare la voglia di proporre canzoni popolari e di montagna con il desiderio-volontà di incontrare altre esperienze musicali omologhe, ma che portino tra le fila del coro una ventata di novità e di crescita. Negli anni grazie a questa manifestazione molte persone hanno potuto conoscere la nostra valle e portare con loro un ricordo affettuoso. E’ un modo di intrecciare relazioni ed è proprio la musica con la sua universalità che le favorisce e le promuove.

Come Pro Loco invitiamo tutti a venire a trovarci il prossimo weekend a Marmora e cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente coloro che ogni anno contribuiscono alla manifestazione, in particolare il gruppo di giovani per la loro presenza e il loro aiuto. Ringraziamo sentitamente l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor della manifestazione, in particolare la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano che da sempre offre il suo importante appoggio alla rassegna.”