Il gufo e la principessa: in arrivo a Bra il nuovo romanzo di Giovanni Vannucchi, docente del Guala

A due anni dal suo romanzo d’esordio "In sollucchero", Giovanni Vannucchi. docente dell’Istituto Superiore Ernesto Guala (Bra) risiedente a Pocapaglia, torna con un nuovo romanzo. Sabato 31 agosto, "Il gufo e la principessa" sarà disponibile su Amazon, in formato cartaceo e digitale, oltre che nelle librerie tradizionali. Abbiamo incontrato Vannucchi, che ce lo presenta così:

"Il romanzo racconta una storia d’amore tratteggiata con forti tinte noir: la definisco un’iperfavola rosa/noir. Protagonisti sono due personaggi abbastanza estremi: lui è un ragazzo che, dopo alcune esperienze sentimentali, è entrato nel tunnel dell’alcolismo; lei è un’attrice di film per adulti che vuole cambiare vita. I due si incontrano per caso in un locale dove si suona musica dal vivo…In sollucchero parlava di dolore, del bisogno di cercare un perdono. Ora mi occupo d’amore".

L’opera è ambientata alla fine del secolo scorso a Siena, luogo d’origine dell’autore. "Ritraggo una città diversa da quella più nota, solare e turistica. Il gufo e la principessa si svolge nei mesi più freddi e piovosi. Vivo da vent’anni tra Langhe e Roero e mi trovo molto bene, ma ancora adesso faccio fatica a separarmi da Siena. Con la lontananza, mi piace ancora di più, è divenuta una figura mitologica: come per le persone lontane, si tende a dimenticare i lati negativi e ricordare solo quelli più belli".

"Il gufo e la principessa" sarà presentato al pubblico il 19 ottobre, nella sala conferenza del Polifunzionale di Bra. Il moderatore sarà Mauro Milanesio e per l’occasione alcune pagine dell’opera saranno recitate da Cristina Rivoir e Valter Contiero, con musiche di Arianna Gallo e Paolo Ferramosca. Appuntamento alle 18.