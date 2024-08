Si ribalta con il trattore a Pezzolo Valle Uzzone, in codice giallo al Santa Croce

Per cause in corso di accertamento, un trattorino si è ribaltato a Pezzolo Valle Uzzone, in regione Ciamboirano. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 27 agosto.

L'uomo alla guida del mezzo, di cui non si conoscono le generalità, è stato portato all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice giallo. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto l'emergenza sanitaria. Erano stati allertati anche i vigili del fuoco, partiti con l'autogru, ma il loro intervento non si è reso necessario.