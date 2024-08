Monticello d'Alba: Un'estate di divertimento e crescita con "Estate Ragazzi - Life Skills"

Si è conclusa con grande successo la nuova edizione del progetto estivo "Estate Ragazzi - Life Skills", organizzata dall'ASD Sport Roero, che ha animato le giornate dei bambini e ragazzi del nostro paese. Questo progetto, che ha visto la partecipazione complessiva di circa 130 iscritti nelle varie settimane, è stato un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna del divertimento, dell'apprendimento e dello sviluppo di competenze fondamentali per la vita.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione e con il contributo del Comune di Monticello d'Alba, ha preso il via il 10 giugno per i bambini delle scuole elementari e medie, e il 1 luglio per i più piccoli dell'asilo, concludendosi il 26 luglio. Durante queste settimane, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di prendere parte a una vasta gamma di attività pensate per soddisfare tutti i gusti e le inclinazioni. Le giornate sono state riempite con uscite settimanali in piscina, visite ai parchi avventura, esperienze di rafting, arrampicata indoor, varie attività sportive come atletica e paintball, incontri con le fattorie didattiche e notti in tenda come esperienza di avventura.

Un aspetto fondamentale del progetto è stata la collaborazione con le associazioni locali, che hanno permesso ai ragazzi di conoscere meglio il tessuto sociale del territorio. L'assistenza ai compiti e il servizio mensa hanno assicurato che i partecipanti potessero trascorrere le giornate in maniera serena e completa. Inoltre, grazie al progetto laboratoriale di web radio, parte delle politiche giovanili del comune, i ragazzi hanno potuto avvicinarsi al mondo della comunicazione e dei media, sviluppando nuove competenze tecnologiche e creative.

L'integrazione con le attività estive della frazione Macellai del comun di Pocapaglia e la collaborazione con altre associazioni del paese hanno arricchito ulteriormente l'esperienza, promuovendo lo spirito di comunità e cooperazione tra i giovani del territorio.

Il successo di questa edizione non sarebbe stato possibile senza l'impegno e la dedizione degli educatori e degli organizzatori. Circa 60 educatori e aiuto animatori si sono alternati nelle varie settimane, garantendo un supporto costante e professionale. A loro va un sentito ringraziamento per aver reso ogni giornata un momento speciale e indimenticabile per tutti i partecipanti.

La conclusione di questa straordinaria avventura estiva è stata celebrata il 26 luglio con una grande festa finale. Durante l'evento, i bambini hanno avuto l'opportunità di esporre i lavoretti realizzati nel corso del progetto e di godere di un rinfresco insieme alle loro famiglie, agli educatori e agli organizzatori, chiudendo in bellezza un’esperienza che resterà nei loro cuori.

Monticello d'Alba conferma ancora una volta la sua attenzione verso le nuove generazioni, offrendo loro opportunità di crescita, divertimento e apprendimento che arricchiscono non solo le loro estati, ma anche il loro futuro.