Un successo la serata paella per rimodernizzare l'area verde della RSA Padre Fantino di Borgo

Una paella per rimodernizzare lo spazio verde della Rsa Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo. La serata di beneficenza, organizzata venerdì 23 agosto, è stata un successo con oltre 140 partecipanti.

“Abbiamo raccolto più di quello che ci aspettavamo – ha commentato la direttrice Mirela Chirca -. Il nostro obiettivo era quello di rendere lo spazio verde accessibile agli ospiti con rampetta, tavoli e gazebi. A breve verrà portato l'arredo, poi un domani vorremmo anche realizzare un orto rialzato per consentire ai nostri ospiti di arrivarci anche in sedia a rotelle”.

Una serata con cena, musica e buona compagnia a cui hanno partecipato in tanti. Ancora la direttrice Mirela Chirca: “Un grande GRAZIE al Comune di Borgo San Dalmazzo, alla sindaca Roberta Robbione, agli assessori Michela Galvagno e Fabio Armando, all'Ufficio Tecnico per la loro tempestività, presenza e disponibilità nell'averci supportati nell'organizzazione della serata. Grazie e complimenti a Fabrizio Messineo e a Biagio Gullino per l'ottima paella, alla nostra cuoca Silvia Sciola per l'invitante antipasto e la deliziosa crostata, all'Acqua Sant'Anna per la gentile collaborazione.Un grande ringraziamento va anche a Paolo Bruno per averci fatti ballare e divertire.

Grazie ai ragazzi di Borgo San Martino (Saluzzo) e del Gruppo le Nuvole per il loro bellissimo spettacolo. Un grazie di cuore ai volontari e a tutte le colleghe che per settimane hanno dedicato il loro tempo per poter fare sì che la serata si potesse realizzare. Tenuto conto della buona riuscita della serata e della numerosa partecipazione, possiamo tranquillamente dire che la 'serata paella' è stata l'aprifila di tanti altri eventi che organizzeremo!”