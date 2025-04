Tutti in cammino con l’Avis di Alba: torna domenica “Doi pass con cui dl’Avis”

Anche quest’anno, l’Avis di Alba e il Gruppo Podisti Albesi uniscono le forze per proporre uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la camminata non competitiva “Doi pass con cui dl’Avis”, giunta alla 48ª edizione. L’appuntamento è per domenica 13 aprile, con ritrovo dalle 8 del mattino e partenza alle 9.30 dal parcheggio della sede Avis in via Margherita di Savoia 10.

Il percorso è lungo circa dieci chilometri e si snoda tra l’acquedotto e il parco Tanaro, con ritorno ad Alba. “È un’occasione per stare insieme, fare attività fisica in compagnia e ricordare quanto sia importante il dono del sangue”, spiega il presidente dell’Avis di Alba, Gianfranco Canavese, recentemente eletto. “Invitiamo famiglie, gruppi, singoli cittadini a partecipare. Ognuno può farlo con i propri tempi, anche solo per il piacere di camminare insieme”.

La manifestazione è aperta a tutti, grandi e piccoli, senza necessità di certificato medico. Non si tratta di una gara, ma di una festa collettiva dove sarà consegnato un premio di partecipazione a ogni iscritto. La quota è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 10 anni. “Abbiamo voluto mantenere un costo accessibile per le famiglie: è un evento pensato davvero per tutti”, sottolinea Canavese.

Le iscrizioni si raccolgono nei giorni precedenti presso la sede Avis, in orario 8.30-12.30 e 15.30-18.30. È possibile iscriversi anche direttamente la mattina stessa della camminata, a partire dalle 8. I gruppi possono raccogliere le adesioni in autonomia e consegnarle in blocco. I partecipanti riceveranno il pacco gara al momento dell’iscrizione, sotto i gazebo allestiti.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Saranno presenti ambulanza e medico per garantire la sicurezza. Come ogni anno, sono previsti premi speciali per i gruppi più numerosi (minimo dieci partecipanti). “È un momento di benessere, condivisione e solidarietà, ma anche un aiuto concreto per sostenere le spese e i progetti della nostra associazione”. Lo scorso anno oltre 450 persone hanno partecipato, tra anziani, famiglie, comitive e camminatori solitari: la speranza è di fare ancora meglio.