A Barge un concerto benefico per il Myanmar

Venerdì 11 aprile all' ex “Officina Ferroviaria”, alle 21, si svolgerà un concerto di solidarietà per il Myanmar, colpito a fine marzo da un violento terremoto.

Per far fronte all’emergenza umanitaria “AVSI” (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) ha attivato una raccolta fondi per reperire cibo, beni di prima necessità e dare riparo e assistenza a migliaia di persone che hanno perso tutto. Ogni contributo può fare la differenza.

Il sisma ha impattato una situazione già fragilissima e peggiorerà le condizioni di vita già precarie delle persone limitandone ancora di più l’accesso ai servizi essenziali. Il Myanmar è un paese poverissimo, in preda a una guerra civile che va avanti dal 2021, dopo un colpo di stato.

A creare l’evento musicale ci penserà Carlo Priotto, frontman della “Fonderia Artistica Industriale”, pronta a proporre la migliore musica italiana dagli anni Cinquanta agli Ottanta. Info 3389894242. L’evento è patrocinato dal Comune di Barge.