Sommariva Perno, viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe & Roero con l’associazione Dreaming in Art

Il i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato venivano riconosciuti Patrimonio dell’Umanità UNESCO: era il 50° sito UNESCO italiano e il primo paesaggio culturale vitivinicolo italiano.

In occasione del decennale di quella proclamazione, la neonata associazione Dreaming in Art invita all’evento dal titolo: “Viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe & Roero. Dialogo collettivo sul contemporaneo”.

L’appuntamento è in calendario venerdì 13 settembre, alle ore 17.30, a Sommariva Perno, presso la chiesa della Confraternita di San Bernardino, sede del centro culturale San Bernardino, che ha prestato la propria collaborazione alla causa.

Spiegano Marina Panero, Matteo Gotta e Diego Repetto, fondatori dell’associazione nonché curatori dell’evento: «Questa iniziativa artistica-culturale nasce per mettere in luce e valorizzare il nostro territorio Unesco di Langhe e Roero, attraverso le varie espressioni artistiche, quali pittura, fotografia, scultura, musica, scrittura, poesia e teatro. Comprese tra due fiumi, il Tanaro e la Bormida, le Langhe vedono l’alternarsi di colline intensamente coltivate a vite (Bassa Langa) a valli e piccoli borghi fortificati in cima ai colli (Alta Langa). Il Roero sorge invece sul versante sinistro del Tanaro e deve il suo nome alla famiglia che governò il piccolo feudo per secoli».

I protagonisti della manifestazione saranno 34 artisti divisi in 7 sezioni, che saranno presentati da Federico Gregorio, con la speciale partecipazione di Claudio Calorio e il suo sguardo tra arte e paesaggio.

Sezione musica con Cristiano Alasia; Sezione teatro con Claudio Marcone; Sezione scultura con Valentina Aceto, Giorgio Fissore, Fabrizio Gandino, Emiliano Scarsi; Sezione pittura con Anna Asteggiano, Marisa Balbo, Gian Paolo Basso, Maura Boccato, Ivano Chiavarino, Gianluca Ciceri, Maricika Crijanovschi, Manuela Fissore, Ilaria Gaccetta, Elena Gaia, Giovanna Galizio, Chiara Genta, Ileana Genta, Luca Giordana, Franco Gotta, Petronija Makaveeva, Lionello Morone, Ada Perona Contratto, Francesca Semeraro, Marica Servolo; Sezione fotografia con Paolo Morone, Bruno Murialdo, Alessandro Sgarito, Paolo Vergnano; Sezione arte digitale con Diego Repetto; Sezione poeti e scrittori con Francesco Marchino, Marina Panero, Mauro Rivetti.

La mostra sarà visitabile fino al 22 settembre, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18.30 e nei giorni feriali su prenotazione. Ah, chiaramente l'ingresso è libero al pubblico che, nel giorno del vernissage, sarà allietato da performance musicali e teatrali, rispettivamente a cura di Cristiano Alasia e Claudio Marcone, seguirà rinfresco.

L'evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, dal Comune di Sommariva Perno, dall'Associazione Internazionale Critici d'Arte Sezione Ufficiale Italiana (AICA Italia), dal Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato e dal Centro Culturale San Bernardino. Media partner dell'evento URBAN-SIGNS.

Cosa vi resta da fare? Segnarvi i contatti per le informazioni e le prenotazioni associazionedreaminginart@gmail.com 3207162568 (Marina Panero), 3294013241 (Diego Repetto), 3339908216 (Matteo Gotta) e via ad incrociare le agende!

Dreaming in Art

Dreaming in Art (Sognando nell’Arte) è un’associazione artistico-culturale (no profit) costituita il 1° . I membri fondatori e curatoriali sono la scrittrice braidese Marina Panero, l’architetto e critico d’arte di Alba, Diego Repetto e Matteo Gotta, presidente dell’associazione.

Come spiegano i fondatori: «La missione sociale è quella di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale con un’attenzione particolare all’arte in tutte le sue forme. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti informativi e opportunità esperienziali adeguati per scoprire, comprendere e apprezzare il ricco patrimonio artistico e culturale che ci circonda».

Aggiungendo: «Attraverso iniziative educative, eventi culturali e attività di sensibilizzazione, l’associazione mira a creare una connessione profonda tra le persone e l’arte, rendendo accessibile a tutti la comprensione e la fruizione di questa eredità comune. In questo modo, l’associazione non solo contribuisce a preservare e diffondere la conoscenza del nostro patrimonio culturale, ma anche a stimolare un coinvolgimento attivo e consapevole della comunità nella tutela e valorizzazione della nostra identità culturale».