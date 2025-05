Saluzzo, domenica omaggio agli amici a 4 zampe con la manifestazione “Nen mac tabui”

Domenica a Saluzzo, in piazza Cavour sotto l’ala di ferro, si svolgerà la quarta edizione di “Nen mac tabui”, una manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Saluzzo ed è promossa da Confcommercio di Saluzzo in collaborazione con le sezioni saluzzesi di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) e Nogra (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria). Dalle ore 10 percorsi di mobility e i giochi di attivazione mentale a cura di “Insieme Felici” di Sara Mauro aperti a tutti i partecipanti.

Iscrizioni ad offerta libera dalle 10 alle 13,30. È richiesto il certificato di identificazione del cane (microchip / tatuaggio). Tutti i partecipanti, all’atto dell’iscrizione, riceveranno una bandana e un ricco pacco gara di omaggi offerti da Almo Nature e MSD Animal health. A tutti i bambini in omaggio l’album Amici Cucciolotti offerto da Pizzardi Editore

Alle ore 14.30 si darà inizio alla sfilata amatoriale cane con accompagnatore aperta a tutti, meticci e non, presentata dall’attore saluzzese Mario Bois.

Verranno premiate varie categorie:

· maschio e femmina più anziani

· maschio e femmina più giovani

· il più simpatico

· il più lento

· il più grasso

· il più smilzo

· il/la conduttore/ice più giovane

I premi sono offerti dallo sponsor della manifestazione Almo Nature. Per informazioni: nenmactabui@gmail.com.