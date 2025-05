A Caraglio in prima assoluta l’attore Danilo Reschigna sarà “L’idiota”

Una prima assoluta, imperdibile, questa sera e domani sera (venerdì 9 e sabato 10 maggio) alle ore 21 presso il teatro civico di Caraglio: debutterà “L’idiota”, il nuovo lavoro teatrale della compagnia teatrale caragliese ‘Teatrino al forno del pane Giorgio Buridan’. Il testo dello spettacolo, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Fedor Dostoevskij, è curato da Silvia Maria Caffari, con un prologo originale di Danilo Reschigna. Con la regia della stessa Silvia Maria Caffari, abbiamo in scena Danilo Reschigna con la partecipazione di Mario Cottura.

"La bellezza salverà il mondo" avrebbe affermato il Principe Myṧkin - ci raccontano dal Teatrino al forno del pane - cosa siano salvezza e bellezza, lo sa soltanto il santo ‘idiota’ che scompiglia le carte dei normali peccatori. Sembra non conoscere il peccato il giovane che ritorna in mezzo alla società dopo una infanzia e adolescenza trascorse in luoghi appartati, dove nell’incanto della natura e dell’innocenza è stata curata quella sua ‘malattia’, l’epilessia. Detestata e amata, l’innocenza suscita repulsione e attrazione, come se chi ne è portatore costringa quelli che lo incontrano a misurarsi con la propria vita, quella giunta fin lì e quella futura. Rinnovandosi la storia del sacrificio del Buono e del Santo.”

Una preziosa eredità

Il Teatrino al forno del pane, fondato da Giorgio Buridan, è nato nel 1992 come teatrino privato. È stato proprio un forno a dare il nome alla compagnia, nella casa dello scrittore commediografo. trasferitosi da Torino a Caraglio. Alla sua morte, avvenuta nel 2001, la piccola compagnia decide di provare ad uscire e nel 2002 rappresenta un un chiostro l’ultima opera teatrale di Buridan, “L’Eresia”, per il quale l’autore l’aveva scritta. Nel 2004 si costituisce come associazione non riconosciuta, con finalità di solidarietà sociale e culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’opera teatrale e letteraria di Giorgio Buridan. Il repertorio propone opere teatrali di Buridan, ma anche originali composizioni a tema, come ad esempio la guerra, la Resistenza e la Shoah.

La musica e frammenti poetici sono curati da Luigi Maione, che si avvale di commenti sonori tratti da Dmitrij Shostakovich e dalla musica ortodossa russa. Le luci e suoni sono di Desy Massa, mentre la parte tecnica, montaggio audio, foto e video di Claudio Berta. Infine, gli elementi di scena sono di Attilio Cottura.