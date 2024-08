Bam Mondovì - Il vice coach Matteo Brignone è già a lavoro: "Il Gruppo? Nello sport è fondamentale!" (VIDEO)

Giovane, ma con tanta gavetta alle spalle! Matteo Brignone, il nuovo vice allenatore del Puma, è tornato nella sua Mondovì con una valigia piena di esperienza ed entusiasmo. Dopo un lungo girovagare nelle società della provincia di Cuneo, compresi gli ultimi 6 anni trascorsi nel Volley Savigliano (uomini), il "Brigna", come lo chiamano gli amici e i conoscenti più stretti, è pronto a dare il suo contributo alla sua nuova società, la Bam Mondovì Volley.

Il ruolo del vice, inoltre, solitamente è quello che, oltre all'apporto tecnico, può rivelarsi fondamentale per rendere lo spogliatoio di una squadra ancora più unito. Matteo Brignone di questo ne è consapevole e promette il massimo impegno per contribuire a saldare i legami tra le pumine. D'altronde, come lui stesso afferma: "Il gruppo nello sport è fondamentale!". Ecco il neo vice coach del Puma ai nostri microfoni: