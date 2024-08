Albero pericolante e situazione di degrado al cimitero di Mursecco, la minoranza di Garessio scrive al sindaco

I Consiglieri Comunali della minoranza del Comune di Garessio Isaac Carrara, Anna Maria Nasi e Paolo Pavarino segnalano che in frazione Mursecco sussistono da tempo situazioni che necessitano una rapida valutazione e un celere intervento.

"Nella pubblica piazza -, spiegano - a ridosso del muro di sostegno della piazza della chiesa, è presente un abete in evidente stato di degrado. La posizione dell’albero può creare una situazione di usura e infiltrazioni dell’adiacente muro con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica. L’albero in questione si trova inoltre in posizione ravvicinata rispetto a un punto luce e i rami sono a diretto contatto con le linee elettriche dello stesso. Si rappresenta che alcuni abitanti della frazione in questione hanno più volte segnalato il problema alla precedente amministrazione".

"Si segnala inoltre - proseguono i consiglieri - che il cimitero della Frazione Mursecco presenta situazioni di notevole degrado, in particolare con danni alla copertura dei loculi e conseguenti infiltrazioni. In particolare alcuni loculi con la relativa copertura sono pericolanti, e richiedono una valutazione in merito alla responsabilità di intervento per una messa in sicurezza. Infine evidenziamo che, durante lo sfalcio dell’erba effettuato nel cimitero, è stato lasciato tutto il materiale di risulta gettato senza il minimo decoro sulle tombe. In un ambito di rispetto verso i defunti e verso i luoghi di sepoltura, si richiede un intervento di sistemazione e una maggiore attenzione nelle operazioni di manutenzione".

"Vista l'importanza di quanto richiesto, anche in termini di messa in sicurezza e decoro del paese - conclude il consigliere Pavarino - auspico che, anche alla luce degli interventi risolutivi messi in atto in altre zone del paese, sia possibile intervenire con altrettanta solerzia in Frazione Mursecco".