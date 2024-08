Fiducia in se stessi, autostima e senso di responsabilità: le parole chiave della “scuola” di crescita personale per adolescenti firmata da Angelo Cattaneo

La chiamano già “l’academy di crescita personale per adolescenti”, ma la definizione tecnica è quella di percorso di “potenziamento espressivo”, che traduce la ricca e ambiziosa sperimentazione del lombardo Angelo Cattaneo, nome di grande peso nel mondo del riequilibrio del sistema nervoso e dello sviluppo del potenziale personale, scolastico e professionale.

A seguito del successo dei laboratori condotti dallo specialista in altre regioni d’Italia e alle numerose richieste in essere sul territorio ligure, il pacchetto indirizzato agli adolescenti dalla classe prima secondaria alla terza superiore (suddivisi per fasce d’età) è in partenza ad Albenga dal mese di ottobre 2024, con durata fino a maggio 2025 e cadenza degli incontri a sabati mattina alternati, per un totale di 20 incontri da 2 ore cadauno.

“Cosa succede quando ci apriamo a qualcosa che è al di fuori delle nostre esperienze, conoscenze e convinzioni? - puntualizza Cattaneo – Il nostro cervello, che assolve il grande compito di farci sentire al sicuro, potrebbe percepire una minaccia, inducendoci a diventare prigionieri dei meccanismi di difesa e di fuga dettati dalla paura che, soprattutto per i giovani, possono attivare resistenze a cui aggrapparsi per proteggersi”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di affiancare mamme e papà in un “lavoro” non facile, passando dal tono della problematicità a quello della scommessa grazie al protagonismo della manifestazione dei talenti di ciascun giovane coinvolto.

Una formazione guidata ma non accademica, con tutto il gusto di una “caccia al tesoro” all’interno di se stessi e con gli strumenti adeguati per viverla e condividerla al meglio attraverso la centratura dei temi trattati: ascolto del proprio corpo, presenza mentale e determinazione, comunicazione non violenta, accoglienza e conoscenza di sé per aprirsi alla vita, allenamento alla gioia, aumento dell’energia a disposizione, gestione delle emozioni ed educazione all’assertività, costruzione e rispetto del proprio spazio vitale, superamento della paura di non essere abbastanza e del rifiuto altrui, sviluppo di intuito, concentrazione e capacità, fino alla capacità di costruire relazioni autentiche e significative.

Venti incontri scanditi nell’arco di sette mesi per accompagnare ciascun partecipante a sviluppare in autonomia competenze fondamentali per imparare a fronteggiare situazioni di stress coltivando il benessere psicosociale e la propria qualità della vita.

INFORMAZIONI E CANDIDATURE

Whatsapp: 333 7317074

https://www.joytrainer.it/finalita-del-gruppo-adolescenti-in-comunicazione/