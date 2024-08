Mini tour Campania: Caserta, Procida e Napoli

Le Parrocchie e le Cappelle di Boves organizzano dal 18 al 20 ottobre 2024 la visita guidata agli appartamenti della celeberrima Reggia di Caserta; all'isola di Procida, la più piccola tra le gemme del Golfo di Napoli e per finire visita guidata di Napoli con tappa alla famosa scultura del Cristo Velato.

Programma

Venerdì 18 Ottobre 2024 - Reggia di Caserta

Partenza dalle località convenute per la stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione sul treno alta velocità (Frecciarossa) in 2° standard ed alle ore 06.50 inizio del viaggio. Alle 12.33 arrivo a Napoli, incontro con il pullman, e partenza per la Reggia. Visita guidata della celeberrima Reggia di Caserta. Al termine della visita, trasferimento in hotel nella zona del Golfo di Napoli per la cena ed il pernottamento.

Sabato 19 Ottobre 2024 - Procida

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per l'imbarco verso Procida, nelle Isole Flegree. Una volta sbarcati, si effettuerà un giro panoramico con guida di questa variopinta isola vulcanica. Tempo a disposizione per usufruire del cestino del pranzo fornito dall'hotel. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 20 Ottobre 2024 - Napoli

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e trasferimento a Napoli per una visita guidata del centro storico. Proseguimento per il Museo Cappella Sansevero per ammirare la famosa statua del Cristo Velato. Al termine pranzo a base di pizza e trasferimento alla stazione di Napoli in tempo utile per la partenza con il treno Frecciarossa delle ore 15.40. Arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 22.00 e rientro alle località di partenza con il pullman.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 596,00 (minimo 50 persone)

€ 624,00 (minimo 40 persone)

€ 673,00 (minimo 30 persone)

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato da e per la stazione di Torino Porta Nuova; Treno alta velocità in 2° classe - Pullman in loco per i trasferimenti ed escursioni; sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione in hotel ; Bevande ai pasti ( 1/2 minerale e 1/4 di vino); Cesto del pranzo fornito dall'hotel per l'escursione a Procida; Pranzo dell'ultimo giorno a base di pizza ; Visite guidate come da programma: Giornata intera a Procida + 2 mezze giornate alla Reggia di Caserta e Napoli; Passaggi marittimi per Procida - ape car/minibus per giro isola; nostro sistema di microfonaggio; assicurazione infortuni; nostro accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio bagagli a/r; mance ed extra di natura personale; Ingressi alla Reggia di Caserta Euro 20.00 p.p - Capella San severo Euro 10.00 p.p; tassa di soggiorno, circa 2.50 euro a notte da pagare in loco; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende".

Per informazioni e adesioni chiamare 335-8150757 (Marcello)

RACCOLTA ADESIONI CON ACCONTO PARI A €200,00 MARTEDI’ 03 SETTEMBRE 2024 PRESSO IL SALONE DELLA PARROCCHIA DI RIVOIRA DALLE ORE 18 ALLE ORE 19 OPPURE: ENTRO LA STESSA DATA IN AGENZIA “IN TERRE DI GRANDA CLUB”