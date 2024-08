A Saluzzo l’associazione per l’ospedale “Officina delle Idee” rinnova i vertici

L’Officina delle Idee, l’associazione nata per difendere e valorizzare l’ospedale di Saluzzo, rinnova i propri vertici dopo le dimissioni di del presidente Giovanni Damiano, candidatosi a sindaco e ora consigliere di minoranza a Saluzzo, e del segretario Luca Franco, assessore a Verzuolo.

Mercoledì 18 settembre, alle ore 18 presso il Caffè Principe in via Silvio Pellico, si terrà l'assemblea annuale, in cui si svolgeranno le elezioni per il nuovo direttivo.

Possono partecipare alle elezioni tutti gli iscritti all'associazione e sarà possibile rinnovare o effettuare l'iscrizione anche in sede di assemblea, a partire dalle 16.

Ogni iscritto ha diritto di candidarsi e di votare, in assemblea e per il nuovo consiglio direttivo, esprimendo un voto.

Inoltre, può esprimere fino a ulteriori due voti, se portatore di deleghe scritte da parte di altrettanti soci dell'associazione, purchè datate e firmate.

Per presentare la propria candidatura, e consentire al consiglio in carica di scrutinarle in base allo statuto vigente, è sufficiente scrivere una mail a officinadelleideeassociazione@gmail.com allegando un curriculum vitae dettagliato. In alternativa, è possibile lasciare una dichiarazione scritta di disponibilità a candidarsi e un curriculum aggiornato (con allegata autocertificazione di assenza di pendenze giudiziarie e di onorabilità) presso la Farmacia Santa Maria (Marocchino) di Saluzzo.

Le candidature si possono presentare fino al 15 settembre, per consentire di effettuare le necessarie verifiche.

Nel consiglio direttivo, il genere meno rappresentato deve avere almeno due membri, ragion per cui le candidature devono garantire questa possibilità.

Si ricorda che, a norma di statuto, non possono essere parte del consiglio direttivo soggetti che svolgano attività di amministrazione in enti territoriali, locali o sovraordinati.

Sempre il 18 settembre, l'assemblea esaminerà il bilancio dell'associazione e sarà aggiornata sulle azioni intraprese nel corso del 2023 e continuate nel 2024.