A Neviglie torna il 6-7-8 settembre il Centocolli Festival

Si comincia venerdì 6 settembre poco dopo le 20 in Piazza della Fontana con ilrock di DeConnection, Tanz Akademie, Feelikefeel, Tacoband con Chris J Sandra per poi finire intorno alle 23 con Viito.

Viito, giovane cantautore romano che ritorna sul panorama musicale dopo qualche anno di inattività con il suo nuovo album “Naturale”. L’artista conosciuto nel panorama indie per il celebre successo di “Bella come Roma” e per i numerosi ascolti ottenuti con l’album “Troppoforte”, pubblicato nel 2018, è pronto a riconquistare il suo pubblico con un’esibizione acustica, in compagnia del suo chitarrista. In apertura a Viito, Deconnection, neonata band albese seguita dai promettenti Tanzakademie di Alba, Feelikefeel e la sua band di Fossano che anticiperanno poi la Tacoband con Chris J Sandra da Torino. Sarà inoltre possibile visionare una mostra d’arte dei giovani pittori Lorenzo Lanfranco e Federico Politano.



Axos è l’ospite più atteso per la serata di sabato 7 settembre. Dopo i successi collezionati nel 2022 con l’album “Manie”, torna sulla scena con l’ep “17.5” che preannuncia l’atteso album di prossima uscita. La lirica torna ad essere pungente e provocatoria e con questo progetto si nota da subito la volontà dell’artista di tornare alle origini con un progetto in pieno stile “Mitridate”. In apertura Videda, Hated, gli albesi Elem & Kitta RV, seguiti dal secondo duo della serata composto da Jekyll e Alvaro, che si esibiranno prima del torinese Sickboybambi.



Il Centocolli Festival si conclude domenica 8 settembre alle 19 con due talk su tematiche ambientali organizzati da Rocche n' Roll, un gruppo di giovani per la tutela e la salvaguardia delle rocche del Roero cui seguirà una cena in piazza organizzata dalla Proloco di Neviglie accompagnata dal dj set di Ncl, artista già presente nella line-up dell'anno precedente, nonchè resident dj del Caffè latino di Alba.



Centocolli è supportato dalle collaborazioni degli studi di registrazione Lobster Studio di Savigliano e TripTrap Studio di Alba. Ricco l’aspetto enogastronomico con diverse proposte dal territorio e il servizio bar gestiti dalla Proloco di Neviglie supportati dal birrificio De Lab di Alba da gustare nell’area relax che circonda la zona del concerto.



L’organizzazione delle serate è affidata all’associazione Oxygen, nata nel febbraio del 2023 con lo scopo di portare sul territorio le migliori competenze di giovani formati fuori dalla provincia, e invertire lo status quo che vede invece la fuga dei talenti verso le grandi città.



L’ingresso è libero e gratuito per tutte e tre le serate.