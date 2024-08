Alba, disordini nei giardini della stazione: sei persone identificate e due daspo urbani

Piccole risse, gente che bivacca e consuma alcol, spaccio e segnalazioni dei cittadini che aumentano: e così i giardini della stazione di Alba, in via Roma, sono tornati a essere sotto la lente di ingrandimento anche della polizia locale. In due diversi controlli gli agenti hanno identificato sei persone: a due è stato applicato l'ordine di allontanamento, il cosiddetto daspo urbano.

Spiega il comandante Antonio Di Ciancia: "Abbiamo segnalato al questore poi l'applicazione del daspo, perché la prima volta c'è il decreto di allontanamento con la sanzione da 100 euro. Le altre persone sono, invece, attentamente controllate e monitorate".

Nelle scorse settimane i controlli dei carabinieri della stazione di Alba avevano portato alla denuncia di quattro persone. In particolare due stranieri, un marocchino e un tunisino di 23 e 26 anni, erano stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per soggiorno illegale sul Territorio Nazionale.

Un tunisino di 28 anni era stato sorpreso a spacciare alcune dosi di hashish, mentre un gambiano di 26 anni era stato deferito per furto aggravato ai danni di una persona anziana, alla quale avrebbe sottratto un telefono cellulare.

Nel corso dello stesso servizio erano stati individuati e segnalati alla Prefettura di Cuneo anche due giovani assuntori di stupefacenti.