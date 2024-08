L'ICO della nuova meme coin "The Meme Games" raggiunge i 400.000 dollari in corrispondenza della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi

La nuova meme coin The Meme Games sta attirando l’attenzione degli investitori con la sua presale, che ha già raccolto $400.000. Questo progetto innovativo, legato alle Olimpiadi di Parigi 2024, si prepara ora al debutto ufficiale dopo la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

Con un token davvero unico e una campagna di presale avvincente, The Meme Games ($MGEMS) si posiziona come una delle opportunità più interessanti nel panorama delle criptovalute. Scopriamo insieme cosa rende questo progetto così speciale e perché potrebbe essere un'ottima scelta per gli investitori.

VISITA IL SITO UFFICIALE DI THE MEME GAMES

Panoramica e dettagli della presale di The Meme Games

The Meme Games è un progetto innovativo nel mondo delle criptovalute, che unisce il fascino delle meme coin con l'entusiasmo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il token nativo del progetto, $MGMES, rappresenta una novità assoluta: pur non essendo ufficialmente affiliato ai giochi olimpici, si presenta come il primo progetto crypto legato alle Olimpiadi, creando grande attenzione e hype tra gli appassionati di criptovalute.

Il progetto permette agli investitori di scegliere tra cinque "atleti meme" — Brett (Germania), WIF (Gran Bretagna), Pepe (Francia), Turbo (Italia) e Doge (USA) — e offre bonus interessanti per chi partecipa alla presale.

La presale di $MGMES ha avuto un avvio molto promettente, raccogliendo già $400.000. Attualmente, il prezzo del token in presale è fissato a $0,00935, ma questo valore aumenta gradualmente a causa della crescente domanda e delle fasi successive della campagna di prevendita.

La prevendita si concluderà il prossimo 8 settembre, giorno che coincide con la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici. Questo collegamento strategico con un evento sportivo globale mira a massimizzare la visibilità e il coinvolgimento degli investitori.

Dopo la chiusura della prevendita, $MGMES sarà listato sulle principali piattaforme di scambio decentralizzate (DEX) il 10 settembre, dando il via al trading pubblico e alla formazione del prezzo di mercato. Gli investitori che partecipano ora alla prevendita possono beneficiare di un prezzo scontato e di significative opportunità di crescita.

Le previsioni del prezzo di The Meme Games fino al 2025

Le previsioni del prezzo per $MGMES fino al 2025 suggeriscono un potenziale di crescita significativo, sostenuto da diversi fattori chiave. Entro la fine del 2024, si prevede che $MGMES possa raggiungere un valore medio di $0,90, rappresentando un incremento straordinario rispetto al prezzo di presale attuale. Questa crescita è attribuita all'anticipato aumento dell'interesse e della domanda in seguito al debutto sui DEX e alla crescente visibilità legata alle Paralimpiadi.

Nel 2025, $MGMES potrebbe vedere ulteriori rialzi grazie a un possibile bull market e all'adozione crescente delle criptovalute. Le previsioni indicano che il token potrebbe raggiungere un valore di circa $1,48, con una capitalizzazione di mercato che potrebbe superare i $3 miliardi.

In sintesi, $MGMES offre opportunità di crescita promettenti, ma gli investitori devono essere preparati a eventuali sfide e volatilità del mercato.

Tokenomics e opportunità d’investimento

La tokenomics di $MGMES è progettata per massimizzare il valore offerto agli investitori, come evidenziato nel video dello YouTuber e influencer Samu Bit. Infatti, il totale dell’offerta di $MGMES è fissato a poco più di 2 miliardi di token, garantendo una distribuzione chiara e limitata. Questa offerta previene l'inflazione e protegge gli investitori da potenziali truffe.

La distribuzione dei token include il 38% riservato agli investitori della presale, il 17,70% per lo sviluppo del progetto, e il 15% per le attività di marketing. Inoltre, è previsto il 10% per la liquidità degli exchange e un altro 10% per premi ai titolari attraverso staking e ricompense di gioco. Lo staking di $MGMES offre attualmente un rendimento annuale del 479%, un’opportunità particolarmente allettante per coloro che cercano guadagni passivi.

Gli investitori della prevendita beneficiano di un prezzo scontato e di bonus aggiuntivi basati sulla scelta degli "atleti meme". Con il prezzo iniziale fissato a $0,00935, il potenziale di crescita del token è considerevole, soprattutto se il progetto dovesse raggiungere i suoi obiettivi di visibilità e adozione. Questa struttura ben pianificata della tokenomics e le ricompense significative offrono ottime opportunità di ritorno sull'investimento a lungo termine.

Come comprare The Meme Games

Per comprare $MGMES, basta collegare un wallet compatibile con Ethereum o BNB Chain al sito della presale. Scegli la quantità di token da comprare e conferma l’acquisto utilizzando ETH o USDT. Puoi anche partecipare subito allo staking, che offre un rendimento annuale del 479%. Approfitta del prezzo scontato e dei bonus della presale per ottenere vantaggi immediati.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN MGMES