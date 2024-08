Chiuso il ponte della Felicina lungo la SP26 Saluzzo-Revello per rifacimento giunti di dilatazione strutturale

Stanno proseguendo gli interventi di sistemazione e consolidamento del ponte della Felicina lungo la strada provinciale 26 della valle Po tra i comuni di Saluzzo e Revello. Le lavorazioni eseguite finora sono state gestite con un senso unico alternato gestito da impianto semaforico. La necessità di sostituire i giunti di dilatazione del ponte richiede obbligatoriamente la chiusura totale al transito sul ponte. Il transito sarà interrotto sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Nel corso della prossima settimana sarà ripristinato il senso unico alternato con impianto semaforico per consentire la conclusione delle lavorazioni sull’impalcato stradale. Il ponte oggetto di intervento è in cemento armato e risale agli anni Cinquanta, ha una campata unica appoggiata su pile ed è lungo quasi 68 metri. L’opera è oggetto di importanti interventi di ripristino e protezione; nel corso dell’estate si sono conclusi i lavori di difesa spondale delle pile e delle spalle che insistono sul fiume Po.

Al termine dei lavori sul piano stradale (giunti di dilatazione, bitume e scarichi) si procederà alla pulizia e al risanamento delle superfici del ponte: tali lavorazioni non interesseranno più il traffico stradale in quanto eseguite direttamente dall’alveo. I tecnici della Provincia stanno garantiranno un monitoraggio costante dell’andamento dei lavori per limitare al massimo i disagi degli utenti.