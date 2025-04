Lavori Anas sul Ponte dell'Olla, Emanuel e Calderoni: «Buona notizia per il territorio. L’attenzione resta alta per arrivare al nuovo collegamento»

«Una buona notizia per il territorio e le comunità locali. L’attenzione resta sempre alta per arrivare al nuovo collegamento».

Il sindaco di Moiola, presidente dell’Unione Montana Valle Stura e consigliere provinciale Loris Emanuel e il consigliere regionale della provincia di Cuneo Mauro Calderoni accolgono così l’annuncio di Anas sull’avvio del consolidamento del Ponte dell’Olla, sulla Statale 21 del colle della Maddalena, nel Comune di Gaiola, nella valle Stura di Demonte.

Il punto sul cronoprogramma dei cantieri è stato fatto durante un incontro promosso ieri a Cuneo dal prefetto Mariano Savastano con il responsabile della struttura territoriale dell’Anas Piemonte e Valle d’Aosta, Angelo Gemelli.

L’intervento sarà avviato dopo Pasqua.

«Dopo l’allarme lanciato dal sindaco di Gaiola Paolo Bottero – dicono Emanuel e Calderoni – abbiamo subito sollecitato l’avvio immediato della manutenzione di questo storico ponte, fondamentale per i collegamenti viari di tutta la Granda con la Francia e con il Sud Europa. Oggi prendiamo atto con soddisfazione che i lavori partiranno a breve».

Intanto, Anas ha anche confermato l’avvio della progettazione per un nuovo ponte che sostituirà l’attuale struttura che risale alla fine del XIX secolo.

«Anas e gli enti superiori si adoperino – proseguono - per un confronto costante e proficuo con i Comuni della valle Stura, in modo da individuare un tracciato che sia funzionale allo sviluppo armonioso e sostenibile di tutta la valle, con maggior riguardo per i Comuni più penalizzati dal grande traffico della statale del Colle della Maddalena, in particolare dalle decine di Tir che ogni giorno si dirigono verso la Francia e arrivano da oltre confine».

[Nella foto sopra Mauro Calderoni]