Modifiche alla viabilità domenica per “Cuneo in fiore e Biofotovoltaico”,

Domenica 13 aprile è in programma l’evento “Cuneo in fiore e Biofotovoltaico”. Per garantire la sicurezza dei partecipanti all’evento, e non impattare sul traffico cittadino, sono state apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità. Nello specifico la manifestazione, dedicata alle eccellenze ortoflorovivaistiche e alle energie alternative, interesserà alcune aree del centro cittadino.

Le variazioni interessano principalmente corso Nizza, che sarà interessato da una selezione tra i migliori banchi ambulanti. Nel tratto che parte da piazza Galimberti e arriva fino all’intersezione con corso Santorre di Santarosa (inclusa), sarà vietata la sosta dalle 5 alle 21 e il transito verrà interrotto dalle 7 alle 21. Si precisa che corso Brunet e corso Giolitti resteranno liberamente percorribili.

Inoltre, il divieto di sosta sarà attivo nell’anello interno di Piazza Galimberti dalle 5 alle 21, consentendo al contempo lo svolgimento dei lavori di allestimento delle bancarelle e dei servizi di pulizia previsti. Un’ulteriore area interessata sarà quella di piazza Europa, nella stradina di collegamento tra corso Giolitti e corso Nizza. Qui, oltre al divieto di sosta dalle 5 alle 21, verrà applicato anche il divieto di transito dalle 7 alle 21.