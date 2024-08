A Monterosso Grana un workshop gratuito dedicato agli appassionati della fotografia

Sabato 7 e domenica 8 settembre a Monterosso Grana è in programma un week-end dedicato agli appassionati della fotografia. Nel piccolo paese della Valle Grana si svolgerà infatti il primo di tre workshop fotografici curati dell’associazione FormicaLab di Cuneo, pensati per dare vita ad un’indagine visuale del territorio della Valle.

La due giorni, che si sviluppa all’interno del progetto “Valle Grana Cultural Village”, vuole favorire l’utilizzo del mezzo fotografico come strumento di studio e comprensione del delicato rapporto fra storia, memoria e contemporaneo, del territorio e delle persone che lo animano.

L’iniziativa sarà condotta dall’artista visuale e fotografo professionista cagliaritano Alessandro Toscano: sabato 7 gli iscritti parteciperanno ad una lezione itinerante e a un confronto sul paesaggio con un percorso a piedi di circa 10 km, alla scoperta delle borgate della valle Grana, per la produzione di immagini fotografiche ex novo e la creazione di uno “stato dell’arte”. Domenica 8 le immagini già realizzate saranno messe al centro di un percorso di editing e discussione corale. Quelle selezionate contribuiranno a comporre una restituzione pubblica finale prevista per la primavera 2025. La partecipazione (è possibile prendere parte anche ad una sola giornata) è libera e gratuita con un limite massimo di 20 iscritti. Per maggiori informazioni scrivere a formicalab.info@gmail.com, chiamare il 338/7619170 (Pietro) o visitare il sito Internet www.vallegranaculturalvillage.it

“La prima giornata di workshop è adatta a tutti gli appassionati di fotografia, fotoamatori e dilettanti di qualunque livello, che abbiano la voglia e la curiosità di esplorare la valle a caccia di buone immagini di paesaggio e non solo – spiegano i soci dell’Associazione FormicaLab di Cuneo che accompagneranno i partecipanti -. Non è richiesto un particolare tipo di attrezzatura fotografica, perché la giornata verterà più sui contenuti e il pensiero narrativo, che sulla tecnica fotografica in sé. È richiesto invece un buon paio di scarpe per camminare, un’attitudine alla pratica del cammino su sentiero (facile, di mezza montagna) e un piccolo zaino”.

Sabato 7 settembre il ritrovo è fissato alle 9 presso la sala polivalente del comune di Monterosso Grana (via Mistral, 22) con successiva presentazione del fotografo. Alle 10 è previsto l’inizio dell’esplorazione collettiva lungo i sentieri. con rientro a Monterosso Grana per le 16. In caso di pioggia il workshop si terrà al chiuso presso la sala polivalente del Comune. Domenica 8 invece, il ritrovo è alle 9.30 sempre presso la sala polivalente; la giornata sarà incentrata sullo studio e l’analisi dei materiali fotografici “vernacolari”. I partecipanti potranno condividere immagini fotografiche private (album, negativi/positivi) e tutto quello che di visualmente “storico” possa essere utile a creare un percorso di significato “memoristico” della Valle Grana, attraverso un’acquisizione digitale in loco. Alessandro Toscano guiderà i lavori portando il gruppo verso un’analisi ragionata dei propri materiali e di quelli prodotti ex novo nella giornata precedente, alla ricerca di percorsi inaspettati, collegamenti imprevisti, e relazioni visuali di significato sorprendenti circa la vita della valle.

Toscano si fermerà a Monterosso Grana fino a giovedì 12 settembre; nel corso della sua residenza effettuerà dei sopralluoghi in Valle Grana e prenderà contatti con personalità storiche e di spicco della Valle per una produzione ex novo di materiale fotografico che darà vita alla messa in opera di una mostra fotografica che sarà allestita nel mese di aprile 2025, in coincidenza con la possibilità di fruire in sicurezza il sentiero che diverrà il percorso tematico di collegamento tra le borgate di progetto.

Ad arricchire la proposta di animazione culturale del territorio, portata dalla residenza del fotografo Alessandro Toscano, ci saranno anche alcuni appuntamenti proposti rispettivamente da Sideralis APS e Centre Provençal de Coumboscuro: sabato 7 settembre dalle 21.30 alle 24 si terrà l’osservazione astronomica gratuita “Stelle in Grana” (prenotazione a sideralisaps@gmail.com); domenica 15 settembre dalle 10 alle 14.30 si svolgerà l’atelier per ragazzi “La Peiro Druo”, sulla tecnica e la realizzazione di stone balancing (tecnica delle pietre di fiume in equilibrio), con Francesco Segreti (info 0171/98707 – info@coumboscuro.org).

Alessandro Toscano è un artista visivo italiano la cui ricerca e produzione spazia tra video, fotografia e installazione. Con un approccio multidisciplinare tra documentario, arte e ricerca etno-antropologica, negli anni ha sviluppato progetti video-fotografici per e in collaborazione con MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, MIC Ministero della Cultura, Rai, LaEffe Feltrinelli, Einaudi editore, CGIL, CIG Arcigay Milano. Condivide la sua pratica da anni attraverso progetti di insegnamento e formazione; attualmente è docente responsabile del corso di Regia del Documentario presso la scuola di cinema Accademia09 di Milano.

“Valle Grana Cultural Village” è un progetto promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves, finanziato tramite Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.