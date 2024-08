Alba, l'ufficio Pace e l’Associazione Donne in Nero incontrano Maddalena Manera, volontaria in Libano

L’Ufficio Pace del Comune di Alba e l’Associazione Donne in nero contro la guerra propongono un incontro con Maddalena Manera, volontaria in Libano con “Operazione Colomba” presso il campo di Tel Abbas.

L’appuntamento è alla Cooperativa libraria La Torre, in via Vittorio Emanuele II 19/G ad Alba, alle ore 21, giovedì 5 settembre 2024. Ingresso libero.

Maddalena Manera, albese, con studi universitari in Storia dell’Arte, aderisce al Servizio civile universale e sceglie di partire per il Libano con “Operazione Colomba”, corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, tra le tende del campo profughi di Tel Abbas. Dopo ogni viaggio Maddalena prende sempre più consapevolezza del suo incarico, apprende l’arabo, il siriano, gli usi ed i costumi del luogo: «..sto imparando l'ospitalità. Può sembrare una contraddizione, eppure sono le persone che non hanno più una casa ad insegnarmi cosa voglia dire accogliere.»

L’Assessore ai Servizi Sociali e all’Ufficio della Pace Donatella Croce dice: "Con questa iniziativa vogliamo dar voce a chi, nel mondo, promuove azioni di Pace tra i popoli impegnandosi in prima persona. Maddalena Manera ci racconterà la sua esperienza in un incontro/testimonianza che abbiamo organizzato come Ufficio della Pace in collaborazione con l’Associazione Donne in Nero e con “Operazione Colomba”, che opera in vari territori con uno stile basato sulla condivisione diretta della vita con i poveri, per la liberazione degli oppressi e la rimozione delle cause che generano le ingiustizie".