Casetta in legno per il giardino: che cos’è e altre FAQ

Se hai scoperto anche tu le bellissime casette in legno per il giardino e ti stai ponendo un sacco di domande, queste sono le risposte che fugano ogni tuo dubbio.

Che cos’è una casetta di legno?

La casetta in legno per il giardino è una piccola struttura realizzata con il più nobile dei materiali che conferisce resistenza, durata e un impatto estetico senza eguali. Le casette da giardino di tanti tipi diversi sopperiscono ai bisogni più disparati; infatti, alcuni la usano come legnaia e capanno per gli attrezzi necessari per la cura del verde (tosaerba, rastrello, vanga) mentre altri ne fanno un piccolo laboratorio dove dedicarsi al loro hobby preferito (falegnameria, aggiustare biciclette e moto).

In base al modello che scegli, il prefabbricato in legno diventa un garage auto e cantina. In altri casi, hai addirittura una casa abitabile dove ospitare i tuoi parenti e amici in visita senza spedirli in un costoso hotel oppure farli accampare nel tuo soggiorno con conseguenti scomodità per tutti quanti.

Com’è fatta una casetta in legno?

La casetta per il giardino è una struttura che viene realizzata con legno di abete certificato, cioè proveniente da foreste controllate. Il legname può avere uno spessore differente in base ai casi ma pur sempre tale da tenere lontani gli agenti atmosferici.

Che cosa mettere sotto la casetta per l’outdoor?

La base che sta sotto a una casetta da giardino deve essere perfettamente pianeggiante. Se così non fosse, ne va della stabilità e della durata della costruzione in legno. Per livellare il terreno, ti conviene scavare e poi usare della sabbia non troppo fine. In seguito, la casina poggia su un piano di acciaio zincato.

Tuttavia, se la struttura è pesante, livellare non basta. Soprattutto quando hai a che fare con casette di grandi dimensioni, che verranno abitate o che ospiteranno un veicolo, la base deve per forza essere in cemento armato o calcestruzzo. Solo in questo modo sei certo di avere una struttura duratura che poggia su basi solide, senza che venga investita da umidità che sale naturalmente dal terreno.

Quali permessi servono per installare una casetta da giardino?

Veniamo ora al capitolo permessi che è una di quelle domande che si fanno più spesso quando si tratta di strutture in legno. In linea di massima, non dovrebbero servire dei permessi per costruire ma le regole cambiano da un comune all'altro perciò ti conviene fare un salto presso l'ufficio tecnico locale e chiedere maggiori informazioni. Di norma, se la casetta è rimovibile e di dimensioni contenute, non ci dovrebbero esser questioni burocratiche da sbrigare.

Il problema però non riguarda solo le dimensioni ma piuttosto il basamento che hai scelto di fare. Se hai livellato il terreno con della semplice sabbia, non ci sono carte da compilare. Invece, quando getti del cemento, la questione è differente perché si tratta di strutture fisse che in alcuni comuni potrebbe essere addirittura necessaria accatastare. Vale a dire che dopo l'ufficio tecnico, ti tocca recarti al catasto, le cui regole, ancora una volta, cambiano da una regione all'altra.