eVISO spa cresce del 155%; presentati i risultati preliminari dell'esercizio annuale

Il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società

COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – riunitosi in data odierna, ha esaminato i risultati preliminari relativi al periodo luglio 2023 - giugno 2024, non sottoposti a revisione legale.

Gli indicatori annuali rilevano 12 mesi di crescita in accelerazione rispetto agli anni passati: il Gross Margin del periodo luglio 2023 – giugno 2024 si colloca tra € 16,6 milioni e € 17,4 milioni, segnando un aumento di circa 2,5X rispetto ai €6,8 milioni dell'esercizio precedente; l'energia elettrica complessivamente erogata è aumentata del 52% (raggiungendo 909 GWh); il gas ha visto una crescita del 170% (4,6 milioni di smc).

Nonostante una riduzione del 57% del costo dell'energia rispetto all'esercizio precedente (il Prezzo Unico Nazionale è sceso da 247 €/MWh nel periodo luglio 2022 – giugno 2023 a 106 €/MWh), l’aumento del 52% dei volumi luce e 170% dei volumi gas hanno permesso di raggiungere € 223 milioni di fatturato.

eVISO ha dimostrato di saper trasformare la capacità infrastrutturale sviluppata nel periodo del caro energia (2021 – 2023) in capacità industriale, riuscendo a gestire un aumento dei volumi nel segmento energia del 52%, in un singolo anno e allo stesso tempo di aumentare i margini del 155%.

Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha commentato: “Il modello di creazione di valore di eVISO si basa su due pilastri: automazione della catena di valore con infrastrutture di AI proprietarie e generazione di cassa. I risultati preliminari indicano che il Gross Margin è aumentato di circa il 155% rispetto ai € 6,8 milioni dell'anno precedente, attestandosi in un range tra € 16,6 milioni e € 17,4 milioni. I volumi di energia elettrica sono aumentati, in soli 12 mesi, del 52% a 909 GWh. I volumi di GAS sono aumentati del 170%. In questo esercizio eVISO ha generato € 2,6 milioni di cassa (la PFN è aumentata in un anno da € 8,9 milioni di giugno 2023 a € 11,5 milioni), ha concluso la sede con un investimento di € 4,6 milioni e dato corso al processo di buy-back per € 1,5 milioni. Continuo a pensare

che Il Business Model di eVISO, secondo me unico nel suo genere nel panorama delle utilities quotate in Italia e in Europa, è un vantaggio competitivo solido e sostenibile che ha generato un aumento del primo margine a tripla cifra in soli 12 mesi e che continuerà a generare tassi una crescita sostenuta.”

Lucia Fracassi, Direttore Generale di eVISO, ha aggiunto: “I risultati ottenuti in questo anno fiscaledimostrano la resilienza e la solidità del nostro modello di business e della nostra infrastruttura IT. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, anche considerando il contesto di mercato in cui operiamo che risulta essere sfidante. Questo risultato conferma la capacità di eVISO di crescere e adattarsi efficacemente alle situazioni quotidiane, continuando a generare cassa e rafforzando la propria

competitività. Chiudo sottolineando che siamo entrati anche nel settore del Gas che riteniamo un ambito strategico e ad alto potenziale di crescita e nel quale pensiamo di poter avere positivi ritorni in termini di volumi e di marginalità.”