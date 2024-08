Torna Bra's, il festival della salsiccia, del pane, del formaggio e del riso di Bra

Sarà lo Chef Stellato Matteo Baronetto a guidare la degustazione dei prodotti protagonisti di BRA’S martedì 3 settembre, nell’elegante e storica location della sala Risorgimento del Ristorante Del Cambio di Torino.

Dopo il successo di Alassio con la nomina del primo chef Ambassador Ivano Ricchebono, autore di una apprezzatissima rivisitazione delle eccellenze braidesi, abbinate al pesce e al pesto, i prodotti simbolo della città della Zizzola saranno la base delle preparazioni di uno dei più celebrati maestri della cucina piemontese.

Matteo Baronetto proporrà una serie di abbinamenti in grado di esaltare i sapori e i profumi dei prodotti braidesi dalla Tigella, salsiccia di Bra e nocciole, al cubo di riso con salsiccia di Bra, dallo straordinario “Rocher” di salsiccia di Bra e pistacchi al pomodoro piccadilly con salsiccia e formaggio di Bra Dop, fino alla salsiccia di Bra in gelatina di peperoni celebrando un’altra grande eccellenza piemontese, quel Peperone di Carmagnola in festa dal 30 agosto all’8 settembre.

Prelibatezze che varranno allo chef l’onorificenza di BRA’S Chef Ambassador che condividerà con lo stesso Ricchebono e con Davide Boglioli, head chef @ Enrico Bartolini al Mudec ***, che la riceverà in occasione della terza anteprima del festival, in programma al Mudec di Milano venerdì 13 settembre.

Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia sarà uno dei grandi ospiti di BRA’S sabato 21 settembre.

«Personalmente amo moltissimo la Salsiccia di Bra, sia da gustare da sola che da utilizzare in cucina», commenta Matteo Baronetto che aggiunge: «Sono felice di mettere il mio mestiere al servizio di questo prodotto per alimentare non solo una passione personale, ma il valore di una preparazione che continua a sorprendere e che è sulla giusta strada per diventare iconica della tradizione Piemontese».

Già apripista di percorsi di degustazione al Ristorante Del Cambio, la Salsiccia di Bra è considerata dallo Chef l’importante testimonianza di una tradizione artigianale senza tempo: ne è un chiaro indicatore la versatilità d’uso e la facilità con cui può rendere speciale anche la ricetta più semplice: «La peculiarità dell’enogastronomia piemontese è dimostrata dal fatto che nel giro di pochi chilometri sia possibile trovare prodotti di assoluta eccellenza completamente diversi tra loro. Quando si trova un prodotto di alta qualità come la Salsiccia di Bra, che resiste ai ‘trend’ del momento, è importante promuoverlo e valorizzarlo perché rimanga conosciuto ed apprezzato».

Un ambasciatore di alto livello per un Festival gastronomico giovane, moderno e accattivante per tutti: la mossa giusta, secondo lo Chef, per esaltare sempre più un prodotto che coglie e vince la sfida di sopravvivere alle mode parallele.

«La Salsiccia di Bra è un ingrediente che, pur prestandosi in modo eccellente a mille declinazioni di alta cucina, riesce a stupire persino nelle preparazioni più semplici», precisa Baronetto che conclude: «A noi Chef spetta il compito di esaltare al massimo le caratteristiche delle materie prime per preservarne appieno l’essenza mettendo l’accento su quei pochi artigiani selezionati che si dedicano alla creazione di prodotti unici come quelli che nascono ogni giorno all’ombra della Zizzola».

« Il BRA’S Festival, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Formaggio Bra DOP, del Pane di Bra e il Riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra, sarà la realizzazione di un grande lavoro collettivo,» commentano il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e il sindaco di Bra Gianni Fogliato, «Grazie al sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC, il 19-22 Settembre saranno una felice celebrazione delle nostre straordinarie eccellenze enogastronomiche.»

PROGRAMMA

Giovedì 19 settembre alle 20.30 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi, GRAN GALÀ DELLA SALSICCIA DI BRA

Cena stellata a cura del ristorante Enrico Bartolini al Mudec*** di Milano, executive chef Davide Boglioli. Durante la cena accompagnamento live con il Violin Ladies Duo di Sofia Khisamutdinova e Kateryna Koroliuk. Evento su prenotazione, info e menú su: www.ticket.ascombra.it

Venerdì 20 settembre alle 18.00 in Piazza XX Settembre INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA DELLE ECCELLENZE. Taglio del nastro alla presenza delle autorità e della stampa per la grande apertura degli stand enogastronomici di promozione e degustazione con le eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta.

Ore 18.00-23.00 in Piazza XX Settembre PIAZZA DELLE ECCELLENZE. Apertura degli stand enogastronomici di promozione e degustazione delle eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta. Consorzio Salsiccia di Bra, Consorzio Formaggio Bra Dop, Consorzio Pane di Bra Dop, Riso di Bra, Consorzio Formaggio Raschera Dop, Consorzio Formaggio Dop,Consorzio del Peperone di Carmagnola, Consorzio Crudo di Cuneo, Consorzio Salame Piemonte, Consorzio Porro di Cervere, Associazione Blu di Cuneo, Comune di Cortemilia Fiera Nazionale della Nocciola GINITALY Città di Mondovì, Consorzio Nocciola Piemonte IGP, FIVI Roero, Birrificio StaBrau, Birrificio Sagrin, Spazio promozione Valle D’Aosta, Spazio promozione Regione Liguria.

ore 18.00-24.00 nei locali del Centro BRA’S IN CONSOLLE. Edizione speciale di Apertivo in Consolle, un libero percorso tra i migliori locali braidesi alla ricerca delle prelibatezze preparate con i prodotti eccellenza di BRA’S accompagnate dal DJ Set di MAX CASACCI che trasmetterà via radio dall’ Ala Stellata di Corso Garibaldi. Open Act by Dj Resident di Radio Bra On The Rocks. Evento libero e gratuito.

Sabato 21 settembre dalle 10.00 alle 19.00 presso la Terrazza di Corso Cottolengo IL MERCATO DI BRA’S. Esposizione e vendita di prodotti di eccellenza del territorio a cura di Coldiretti, Confartigianato e Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra.

Ore 11.00 e 18.00 nel Cortile di Palazso Mathis, Piazza Caduti della Libertà LABORATORI DEL GUSTO. Evento su prenotazionea cura di Coldiretti, info su: www.coldiretti.cuneo.it

Ore 11.00 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi ENRICO BARTOLINI A BRA’S. Incontro con lo Chef più stellato d'Italia che riceve l'onorificenza di BRA’S Chef Ambassador.

Ore 11.15 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi INAUGURAZIONE DELL’ALA STELLATA. Taglio del nastro della grande cucina di BRA’S con gli Chef Enrico Bartolini***, Massimo Camia*, Pasquale Laera*, Filippo Oggioni*, il direttore di Ascom Bra e del consorzio della salsiccia di Bra Luigi Barbero, il sindaco Gianni Fogliato e le autorità locali.

Ore11.30 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi APERTURA CASSE. I piatti sono preordinabili su www.ticket.ascombra.it.

Ore 12.00 - 16.00 e 19.30 - 22.30 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi I PIATTI STELLATI. Si apre la grande Cucina Stellata di BRA’S dove degustare i piatti con i prodotti eccellenza di Bra preparati dagli Chef Massimo Camia*, Pasquale Laera*, Filippo Oggioni. Ampia e ricca selezione di vini a cura della Banca del Vino di Pollenzo.

Ore 11.00-23.00 in Piazza XX Settembre PIAZZA DELLE ECCELLENZE. Apertura degli stand enogastronomici di promozione e degustazione delle eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta. Consorzio Salsiccia di Bra, Consorzio Formaggio Bra Dop, Consorzio Pane di Bra Dop, Riso di Bra, Consorzio Formaggio Raschera Dop, Consorzio Formaggio Dop,Consorzio del Peperone di Carmagnola, Consorzio Crudo di Cuneo, Consorzio Salame Piemonte, Consorzio Porro di Cervere, Associazione Blu di Cuneo, Comune di Cortemilia Fiera Nazionale della Nocciola, GINITALY Città di Mondovì, Consorzio Nocciola Piemonte IGP, FIVI Roero, Birrificio StaBrau, Birrificio Sagrin, Spazio promozione Valle D’Aosta, Spazio promozione Regione Liguria.

Ore 12.00 in Piazza XX settembre ENRICO BARTOLINI A BRA’S. Lo chef più stellato d'Italia visita la Piazza delle Eccellenze, il grande padiglione dei prodotti braidesi dove scoprire la salsiccia, il formaggio e il riso di Bra, insieme ai migliori prodotti piemontesi e a quelli delle regioni ospiti Liguria e Valle d’Aosta

Ore 21.00 in Piazza Caduti della Libertà BRA’S LIVE. Concerto gratuito dei BLUEBEATERS, amatissima band dal vibrante mix ska, pop, rock e reggae che festeggia i trent’anni di attività, preceduta dall’ Energy Show di LEO LIVE, un mix strabiliante di dance anni ‘70-‘80-‘90-2000 shakerato con la grande musica italiana tutto da ballare e cantare.

domenica 22 settembre

Ore 10.00-19.00 presso la Terrazza di Corso Cottolengo IL MERCATO DI BRA’S. Esposizione e vendita di prodotti di eccellenza del territorio a cura di Coldiretti, Confartigianato e Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra.

Ore 11.00 e 18.00 nel Cortile di Palazzo Mathis, Piazza caduti della Libertà LABORATORI DEL GUSTO. Evento su prenotazione a cura di Coldiretti, info su: www.coldiretti.cuneo.it

Ore11.30 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi APERTURA CASSE. I piatti sono preordinabili su www.ticket.ascombra.it .

Ore12.00 - 16.00 e 19.30 - 22.30 presso l'Ala Stellata, portici storici di Corso Garibaldi I PIATTI STELLATI. Si apre la grande Cucina Stellata di BRA’S dove degustare i piatti con i prodotti eccellenza di Bra preparati dagli Chef Massimo Camia*, Pasquale Laera*, Filippo Oggioni. Ampia e ricca selezione di vini a cura della Banca del Vino di Pollenzo.

⏰ 11.00-23.00 📍Piazza XX settembre

PIAZZA DELLE ECCELLENZE

Apertura degli stand enogastronomici di promozione e degustazione delle eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta.

Consorzio Salsiccia di Bra, Consorzio Formaggio Bra Dop, Consorzio Pane di Bra Dop, Riso di Bra, Consorzio Formaggio Raschera Dop, Consorzio Formaggio Dop,Consorzio del Peperone di Carmagnola, Consorzio Crudo di Cuneo, Consorzio Salame Piemonte, Consorzio Porro di Cervere, Associazione Blu di Cuneo, Comune di Cortemilia Fiera Nazionale della Nocciola, GINITALY Città di Mondovì, Consorzio Nocciola Piemonte IGP, FIVI-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti-Roero, Birrificio StaBrau, Birrificio Sagrin, Spazio promozione Valle D’Aosta, Spazio promozione Regione Liguria.

Ore 18.00 in Piazza Caduti della Libertà BRA’S LIVE. Concerto gratuito della BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI di Bra.

Ore 21.00 in Piazza Caduti della Libertà BRA’S LIVE. Concerto gratuito della GEPO MADALÒ FOLK BAND

Side Events: Bra’s Restaurant Settembre 2024. Pranzo e cena. I ristoranti braidesi celebrano i prodotti locali.

Visite Guidate: Sabato 21 e domenica 22 settembre. Tour ed escursioni turistiche su prenotazione per scoprire le bellezze culturali di Bra.

Musei Aperti: Sabato 21 e domenica 22 settembre. Apertura gratuita dei Musei Civici di Bra. Museo Palazzo Traversa, Museo Civico Craveri di Storia Naturale, Museo del Giocattolo, La Zizzola Casa dei Braidesi.