Inizia la stagione per Amatori Basket Savigliano

Lunedì sera ha preso ufficialmente il via la nuova stagione della Cogal Savigliano e di conseguenza quella dell’intera Amatori Basket che nei prossimi giorni vedrà ripartire le altre due squadre senior e via via anche le giovanili con la ripresa delle lezioni scolastiche.

Dopo una breve riunione tecnica, coach Siclari ha dato il via al primo allenamento post-vacanze dedicando la prima parte all’attivazione e alla preparazione atletica di capitan Baruzzo e compagni. In seguito il focus si è spostato sul parquet per ricominciare a prendere confidenza con il gioco e con il canestro.