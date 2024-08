Saluzzo, sù il sipario sulla 77ª mostra della Meccanica Agricola e l'Eccellenza da latte [FOTO e VIDEO]

Al Foro Boario, uno schieramento nutrito di autorità con rappresentanti di categoria si è unito al taglio dl nastro della 77ª edizione 2024 della Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 16ª con il riconoscimento di nazionale.

Numerosi, augurali e propositivi gli interventi: dal nuovo sindaco di Saluzzo Franco Demaria a Carlo Allemano neo presidente della Fondazione Bertoni al senatore Giorgio Bergesio, Marco Gallo, assessore alla montagna, Mauro Calderoni consigliere regionale, Silvano Dovetta per la Provincia di Cuneo, Luca Crosetto - Presidente Camera Commercio; Confartigianato Cuneo, Arproma, Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, Enrico Nada di Coldiretti, Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte, Igor Varrone - Presidente Cia Piemonte, Elia Dalmasso - Presidente ARAP e Giacomo Ballari della Fondazione Agrion.

Sui concetti base di tradizione e innovazione, identitari della storica manifestazione da 77 anni riferimento del mondo agricolo, del comparto della frutta e di una agricoltura che è il primo settore economico delle Terre del Monviso, si sono sviluppate a raggiera le considerazioni sui primati dello stesso, sulla volontà "resistente" del settore e sull'obiettivo del rinnovamento culturale e tecnologico di fronte alle criticità più urgenti, da affrontare in sinergia e, sui tavoli politici.

Non ultimo, per la Granda, l’annoso e sempre più penalizzante problema dei trasporti e infrastrutture, insieme al tema del clima, del latte, della sostenibilità delle scelte produttive, nonchè la messa in evidenza della problematica dei predatori, in primis il lupo, che mette in seria difficoltà pastori e margari del comparto zootecnico, che nella mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, ha una vetrina di eccellenza da 51 anni, con la mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana (organizzata Ara Piemonte) e con la 19° edizione del Junior Show.

Sono 40 mila i metri quadrati di area espositiva al Foro Boario e 550 gli stand oltre alle aree riservate a tavole rotonde e approfondimenti.

Oggi alle 16,30 il meteorologo Andrea Vuolo con l’associazione Datameteo Educational parlano di cosa è il rischio meteorologico e l’impatto sul territorio.

A seguire "di come le variazioni climatiche impattano sul territorio" parlerà Luca Nari area Difesa tecnica e colturale)della Fondazione Agrion.

Quindi un cooking show con Marysol. La food instagrammer e blogger Maria Sole Racca, proporrà una food experience con aperitivo dal titolo “Aspettando il festival della cucina popolare alpina”, in collaborazione con i Consorzi del territorio.

Alla sera in centro invece spazio al Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali.

Domani, domenica 1° settembre, alle 8 apertura della Mostra e dell’esposizione dei trattori di epoca, a cura e con l’Associazione Trattori e Trattoristi.

Alle 10 aprirà la mostra regionale della Frisona e alle 15 inizieranno le gare di valutazione.

Lunedì 2 settembre, Fiera di San Chiaffredo, la mostra aprirà alle 8 come l’esposizione dei trattori antichi.

Dalle 9 nella struttura del PalacrSaluzzo, si apriranno la Mostra Regionale Jersey e la mostra interprovinciale Pezzata rossa italiana.

Alle 10,30 il convegno a cura di Uncem in collaborazione con il Polo del legno del Monviso proporrà un appuntamento dedicato all’agricoltura e alle problematiche ad essa correlate.

In serata in città, balli e Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali.

La tre giorni è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con le aziende del settore - Supertino, Vaudagna, Olimac - ed eVISO, ed è inserita nel programma della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che si svolge da giovedì 29 agosto a martedì 4 settembre.