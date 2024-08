All’Expo Valle Arroscia 2024 gli “Stati generali” della logistica del Nord Ovest: verso l’apertura del cantiere Armo-Cantarana [VIDEO]

“Rafforzare l’alleanza strategica tra Liguria e Piemonte, un settore cruciale per l’economia dei territori”, lo afferma il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi intervenuto stamattina al convegno che si è tenuto a Pieve di Teco nell’ambito della undicesima Expo della Valle Arroscia, dal titolo “Dalla Armo Cantarana all’Aurelia bis“, al quale hanno amministratori ed esponenti politici liguri e piemontesi, in particolare delle provincie di Imperia e Cuneo.

Obiettivo del convegno focalizzare progetti e tempi. Tra le novità emerse, il progetto dovrebbe essere sottoposto alla procedura di Via alla fine dell’anno, quella di poter captare una vena d’acqua capace di l’acquedotto di Imperia. “Abbiamo chiesto -dice il presidente della Provincia e commissario dell’Ato idrico imperiese Claudio Scajola che ci sia concesso di captare l’acqua e di riversarla nell’acquedotto per caduta. È un punto importante”.

“L’incontro è stato utile in quanto - prosegue Scajola – da quasi 10 anni non si fanno investimenti, bisogna accelerare le opere e in questo ho trovato buona disponibilità nel viceministro Rixi. “Non è più un semplice progetto - sottolinea Rixi – ci deve essere miglioramento del sistema viario. Finalmente questo tunnel potrà collegare la Liguria con il basso Piemonte. Ci dovranno essere una serie di confronti con i territori per portare avanti iter e trovare finanziamenti. Si parte quando c'è piena condivisione. Non si impongono i cantieri”.

Intervista al viceministro Edoardo Rixi:

"Della Armo Cantarana ne parliamo da anni come della Statale 28 è ora di dare cercare concretezza ai progetti”, commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi. Per il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana: “Siamo a un punto di svolta. Dobbiamo puntare su un turismo sostenibile che va a recuperare parti importanti della nostra storia e su questo progetto si incentra molta parte della nostra economia".

Le interviste

Guarde le interviste al presidente della Provincia di Cuneo Robaldo, al sindaco di Ormea Ferraris e all'ex presidente della Camera di commercio di Cuneo Dardanello:

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo: "Un tracciato che avvicina la Liguria al Piemonte, due terre che sono sempre state collegate. Due terre in cui gli abitanti da secoli si parlano, anche senza infrastrutture. E' incredibile che oggi ci siano queste difficoltà. Sentiamo parlare da tanti anni dell'Armo-Cantarana. Io ho appena compiuto 39 anni e credo che siano tutti e 39 gli anni in cui ne sento parlare. Apprezziamo questa iniziativa del viceministro Rixi del sindaco Pira di Pieve di Teco perché è utile tenere alta l'attenzione. E lo è ancora di più quando ad organizzare questi eventi sono le Camere di commercio".

Il sindaco di Garessio Giorgio Ferraris: "Io ho cominciato a fare il sindaco nel 1985, sono al settimo mandato. Da allora ho partecipato a decine di incontri, di convegni su questo traforo e purtroppo la situazione la conoscete bene. Ero presente come sindaco quando è stato inaugurato il pre-foro e credo che la situazione comunque sia ancora complicata: l'aumento dei costi con la revisione del progetto non la semplificherà. Noi ci auguriamo che possa andare in porto insieme alla sistemazione della statale 28, ma la vedo ancora complicata".

L'ex presidente della Camera di commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello: "Questo traforo significa interconnessione tra Piemonte e Liguria, provincia di Imperia e provincia di Cuneo. Vuol dire arrivare dal Mediterraneo prima sulla pianura Padana. Vuol dire per la pianura Padana avere uno sbocco verso la Francia, verso la Liguria di Ponente, una delle direttrici più strategiche ed importanti non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e turistico. Quello che un tempo era un sogno, diventa oggi una necessità".

Fabio Natta presidente dei piccoli comuni liguri di Anci: “Siamo qui per ascoltare novità del ministero su Armo - Cantarane e Aurelia bis, due collegamenti da mettere a sistema senza dimenticare il completamento del raddoppio della ferrovia. Su questo specifico punto, Rixi assicura l’arrivo della talpa entro il 2025”.