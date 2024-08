I vigili del fuoco di Cuneo, a seguito di chiamata di soccorso, sono intervenuti via terra in collaborazione con altri enti in zona San Bernolfo, passo Tesina, per il recupero di una persona che accusava malori. Si trattava di una escursionista francese con forti dolori addominali.

È stato attivato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che procedeva al recupero e al trasporto presso l’ospedale del Carle a Cuneo per accertamenti.