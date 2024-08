La Val Tanaro piange il dottor Pietro Revetria, medico appassionato e agricoltore instancabile

Lutto in Valle Tanaro per la scomparsa del dottor Pietro Domenico Revetria.

Medico chirurgo in pensione, si è spento all'età di 70 anni dopo aver lottato a lungo con la malattia.

Nel corso della sua carriera era stato responsabile temporaneo della S.C: della Chirurgia dell'ospedale di Ceva e, nel 2013, era stato nominato direttore delle strutture integrate di chirurgia di Saluzzo e Savigliano.

Dopo la pensione aveva ricoperto l'incarico di direttore sanitario per l'Opera Pia Garelli di Garessio e la residenza "La Luna" di Bagnasco. Ha dedicato la sua intera vita alla medicina ne nel periodo pandemico aveva ripreso servizio in qualità di volontario per le vaccinazioni presso il "Poveri Infermi" di Ceva.

Lascia la moglie Lucia, i figli Clara con Richard, Dalia, Dario e Nilde; Gloria con Walter, Mattia e Alice; Davide con Erica; Tullio con Eleonora.

Il Santo Rosario sarà recitato nella parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Bagnasco lunedì 2 settembre alle 20.30. L'ultimo saluto al dottor Revetria sarà martedì 3 settembre alle 15, sempre nella parrocchiale.