Un uomo di 73 anni è stato investito da un'auto a Mondovì.

L'incidente si è verificato intorno alle 10.30 di questa mattina, sabato 31 agosto, in via Vittorio Veneto nei pressi della rotatoria all'incrocio con via Aldo Moro e via Della Rosa Bianca.

L'uomo è stato soccorso dal conducente dell'auto, e poi affidato alle cure dell'ambulanza prontamente giunta sul posto. E' stato dunque portato in ospedale a Mondovi in codice giallo.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale.