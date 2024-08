Campagna asfalti al via, blocco dei mezzi pesanti in centro Costigliole Saluzzo

Si avviano da martedì 2 settembre i lavori di asfaltatura in centro paese. Un intervento atteso da tempo e richiesto dall’Amministrazione comunale alla Provincia, titolare del tratto, che, dopo via Savigliano ora si attiva anche nel cuore di Costigliole.

Ad interessarsi del programma di asfalti il presidente della Provincia Luca Robaldo, già ospite del paese a inizio agosto per un sopralluogo ai cantieri, e il consigliere con delega alla Viabilità Silvano Dovetta.

La chiusura riguarderà per 3/4 giorni i tratti compresi tra la Bper alla rotonda di via Savigliano, da qui per via Divisione Cuneese fino alla rotonda di via Villafalletto e da questa alla rotonda di via Umberto.

DIVIETO AI MEZZI PESANTI IN CENTRO

Durante i lavori è fatto divieto di attraversamento del centro di Costigliole ai mezzi pesanti, che saranno dirottati verso Villafalletto, dove l’arteria di collegamento per Busca subirà una deroga temporanea al passaggio dei tir, che quindi non saranno sanzionati. In ogni caso i tir non dovranno circolare per le vie centrali del paese.

DIVIETO DI PARCHEGGIO E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VITTORIO VENETO

In via Vittorio Veneto, arteria centrale costigliolese, per gli altri mezzi viene disposto, per tutta la durata dell’intervento il divieto di parcheggio e il traffico viene disciplinato con senso unico alternato, regolamentato da un doppio semaforo mobile: uno all’altezza della Bper per chi viene da Verzuolo e un altro in piazza Nuova per chi arriva da Busca.

COLLABORAZIONE CON I COMUNI VICINI

Il sindaco Fabrizio Nasi: "Si tratta di un’operazione fondamentale per la viabilità costigliolese e per la sicurezza della circolazione dei veicoli, di cui siamo grati alla Provincia, con la quale l’interlocuzione è stata proficua e sta portando i frutti attesi. Grazie anche alla collaborazione dei sindaci della zona, abbiamo avvertito le aziende che operano nel settore dei trasporti, così da essere tutti pronti per la piccola "rivoluzione" di questa settimana".

Ottima si è rivelata la collaborazione con i sindaci dei comuni limitrofi (Busca, Villafalletto, Piasco, Rossana, Venasca, Verzuolo e Manta), che hanno permesso di allertare tutte le imprese interessate e contribuito a “disegnare” una viabilità alternativa, riducendo al minimo i disagi per le aziende. "Nonostante vedano allungarsi i tracciati dei loro tragitti, hanno dimostrato massima disponibilità e comprensione" dice il primo cittadino.