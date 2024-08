Buona la prima per Cuneo: MA Acqua S.Bernardo vince 3-1 l'amichevole di Cantù [VIDEO]

Capitan Sottile e compagni ben figurano nella prima uscita della preseason a Cantù. I primi tre set del test match se li aggiudicano i biancoblù, poi nel quarto coach Battocchio mette in campo tutti i giovani che danno buoni segnali e vengono arrestati dai canturini sul 25-22.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Malavasi e Agapitòs schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Mattiroli schiera: Cottarelli palleggio, Quagliozzi opposto, Candeli e Bragatto al centro, Tiozzo e Galliani schiacciatori; Caletti (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: "Feedback positivi, i ragazzi sono stati molto bravi, soprattutto a cercare con assiduità, quando era possibile, proprio quelle cose che stiamo allenando con maggior intensità e maggior impegno. Molto bene i giovani nel quarto set, contando che due di loro (Malavasi e Agapitòs) hanno giocato tutta la partita molto bene. Nel quarto set ha giocato molto bene Giraudo, un ragazzino del vivaio classe 2007, che in queste settimane insieme a noi sta mostrando un livello di gioco molto alto per l’età, ma anche a livello assoluto e questo credo sia a dimostrazione del lavoro positivo che si sta facendo nel settore giovanile. Venerdì giocheremo in casa e sarà molto importante per noi sapere che ci sarà gente a soffrire insieme a noi durante la stagione, che sarà bella tosta".

Prossimo appuntamento venerdì 6 settembre al Palazzetto di Cuneo, con inizio riscaldamento alle ore 19.45, contro Savigliano. Dalle ore 19.00 presso l’Anduma Cafè verrà offerto l’aperitivo a tutti i tifosi ed appassionati che accorreranno al palasport per il test match e per sottoscrivere l’abbonamento.

Proprio così, dalle ore 19.00 presso l’ingresso principale, lato bar, sarà allestita una postazione per l’acquisto dell’abbonamento alla stagione 2024/2025 e IN ESCLUSIVA per coloro che entro il 6 settembre si saranno già abbonati e/o si abboneranno quella sera al palazzetto, verrà REGALATA LA SCIARPA DA AUTOGRAFARE AL TERMINE dell’allenamento congiunto.

-------------------------------------------

Campi Reali Cantù - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1-3 (19-25/20-25/21-25/25-22)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 3, Pinali 8, Volpato 7, Codarin 10, Malavasi 6, Agapitòs 12; Cavaccini (L1); Mastrangelo 1, Brignach 8, Giraudo 1, Compagnoni 3, Chiaramello 2, Oberto (L2). N.e. Sette. All.: Matteo Battocchio, II All.: Matteo Morando- Ricezione positiva: 46%; Attacco: 41%; Muri 14; Ace 7.

Campi Reali Cantù: Cottarelli, Quagliozzi 8, Candeli 5, Bragatto 8, Tiozzo 12, Galliani 3; Caletti (L1); Cormio 8, Martinelli, Marzorati, Bacco 8. N.e. Novello, Gonzales. All.: Alessandro Mattiroli, II All.: Alessio Zingoni. Ricezione positiva: 52%; Attacco: 40%; Muri 6; Ace 6.